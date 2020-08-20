Havuç-kırbaç politikası

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, “Rum-Yunan ikilisinin beklentisi, AB-Türkiye ilişkilerinde havuç-kırbaç politikasının izlenmesi” diyerek, Türkiye ile Kıbrıs Türkü’nü Avrupa Birliği’ni kullanarak bir taraftan kırbaçlarken, diğer taraftan havuç uzatarak istedikleri noktaya getirebileceklerini zanneden Rum-Yunan ikilisinin hayal gördüklerini söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Güney Kıbrıs’ta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le gerçekleştirdiği görüşmeleri ve açıklamaları değerlendiren Tatar, Rum-Yunan ikilisinin bir anlaşma değil, mevcut durumdan yararlanma peşinde olduğunu kaydetti.

Tatar, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını korumaya devam edeceğini ve kuru gürültüye pabuç bırakmayacaklarını ifade ederek, Avrupa Birliği’nin artık Rum-Yunan ikilisinin oyunlarına gelmemesi, gerçekçi, adil bir politika izlemesi gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk tarafının Doğu Akdeniz’deki kaynaklarla ilgili görüşme sürecinden ayrı, Rumlarla ortak bir çalışma yapılması önerisinin hala ortada olduğunu anımsatan Tatar, buna olumlu yanıt vermeyen Rum tarafını şımartmanın Kıbrıs konusunda bir anlaşma sağlanmasına değil, Rum uzlaşmazlığı ile şımarıklığının artmasına neden olmaktan başka bir amaca hizmet edemeyeceğini söyledi.

