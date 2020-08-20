Vaka artışları endişe verici

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, önceki gece Güzelyurt bölgesinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya geldi.

Yapılan açıklamaya göre; 1 Temmuz’dan itibaren başlayan açılımla birlikte ülkenin yeni vakalarla tanışmaya başladığını, yerel vakaların da çıktığını ve gelinen aşamada rakamların endişe verici duruma geldiğini belirten Akıncı, karantina uygulamasının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Gelişlerin sürdüğü, vaka sayının arttığı, yerel vakaların ortaya çıkmaya başladığı, tespit edilemeyenlerin de olduğundan hareketle, virüsle mücadele kapsamında önümüzdeki sürecin ilk döneme göre daha çetin geçeceğini belirten Akıncı, “Kimse yeniden kapanalım demiyor, ancak ekonomik çarkları döndürmeye çalışırken, sağlığı da tehlikeye atmayacak yolları bulmak zorundayız. Sağlık alanında uzmanların yol haritası doğrultusunda tedbirler artırılmalıdır” dedi.

1 Temmuz’dan itibaren yurt dışından yaklaşık 5 bin 500 turist gelirken, 6 binden fazla yerli turistin konaklama yaptığını, rakamların yerli turizmi canlandırmanın daha akılcı olacağını gösterdiğini kaydeden Akıncı, içinden geçilmekte olan koşullar da dikkate alınarak, iç turizme daha fazla önem vermek gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Özel Etnografya Müzesi’ni gezdi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, aile işletmesi olan ve Kıbrıs’ta son 150 yılda günlük yaşamda kullanılan, Kıbrıs’a özgü eşyaların sergilendiği Kıbrıs Özel Etnografya Müzesi’ni gezdi.

Yapılan açıklamaya göre; Lefkoşa’daki müzenin kurucusu Ergün Pektaş ve kızı Derya Pektaş müze hakkında Cumhurbaşkanı’na bilgi verdi.

Muharip derneklerle bir araya geldi

Bu arada Mustafa Akıncı, muharip derneklerin başkan ve temsilcileri ile bir araya geldi.

Mustafa Akıncı, görev süresinin dolması nedeniyle seçimler konusunda en hassas noktada kendisinin olduğunu, bu nedenle seçimlerin bir an önce yapılması taraftarı olduğunu belirtti.

Gelinen aşamada daha erken yapılması teklifi kabul görmediği için seçimlerin 11 Ekim’de yapılacağını belirten Akıncı, “Umarım vakalar daha da artmaz ve endişelerimiz haklı çıkmaz. Halkımız da gönül rahatlığı ile seçimini yapar” dedi.