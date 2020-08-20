Erhürman: Lidere ihtiyaç var

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman,

10 Mart’tan sonra kapanmayla birlikte ekonomide, sağlıkta ve eğitimde bir takım adımlar atılması gerekirken, bu adımların atılmadığını, toplumun “yeniden bir kaosun içine sürüklendiğini” söyledi.

Yapılan açıklamaya göre; ana muhalefet CTP lideri Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nı (KTAMS) ziyaret etti. Erhürman’a ziyaretlerinde Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ve bazı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri eşlik etti.

Tufan Erhürman ziyaretler sırasında yaptığı konuşmalarda, en başından itibaren, ‘yeni normal’ denilen sürece geçileceğini ve bu sürece hazır olmak gerektiğini söylediklerini vurguladı. İçinden geçilen sürecin sağlığa ve ekonomiye çok şey kaybettirdiğini ve yük bindirdiğini, bu konudaki üçüncü alanın da eğitim olduğunu söyleyen Erhürman, online eğitim olanaklarının tam olmamasının, özellikle kamu okullarında çok ciddi sıkıntı yarattığını belirtti. Kapalı kalınan süreçte gerekli hazırlıkların yapılması gerektiğini defalarca söylediklerini kaydeden Erhürman, bu süreçte de öğretmen sendikalarına, çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

