‘La Fayette’, Protora açıklarında

Fransa Deniz Kuvvetleri’ne bağlı “La Fayette” isimli firkateynin, Kıbrıs’ın doğu kıyılarında dolaştığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Fransız savaş gemisinin, Protora açıklarında ve “Konnos” sahilinde demirlemiş vaziyette fotoğraflarla tespit edildiğini yazdı.

Gazete haberinde, Fransız fırkateynin, geçen hafta, Fransa ve Yunanistan deniz ve hava kuvvetlerinin, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin çalışmaları için Türkiye’nin bağladığı bölgede gerçekleştirdiği ortak tatbikatlarda yer almak için Larnaka’dan denize açıldığını da anımsattı.

Ortak tatbikatların ardından, La Fayette fırkateynin, devriye yaptığı bölgeye geri döndüğünü yazan gazete, bahse konu fırkateynin, Fransız donanmasının önemli gemilerinden biri olduğuna da dikkat çekti.