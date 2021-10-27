Sucuoğlu’nu sorumlu tuttu

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersan Saner, skandal video olayının yayılmasından sonra günlerce değerlendirme yaptıktan sonra dün adaylıktan çekildiğini açıkladı. Saner, yaşananlardan sorumlu tuttuğu genel başkan adaylarından Dr. Faiz Sucuoğlu’na karşı hukuk mücadelesi vereceğini duyurdu.

Başbakan Ersan Saner, dün Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.

Kararını yazılı açıklamayla duyuran Saner, UBP Genel Başkan adaylarından milletvekili Faiz Sucuoğlu’na yönelik bazı iddialarda da bulundu; polise verilen tüm ifadelerde de Faiz Sucuoğlu’nun başından sonuna kadar olayın içerisinde olduğu netleşmiş gibi görüldüğünü savundu.

Ailesi, evi UBP’nin daha fazla zarar görmemesi adına parti genel başkan adaylığından da bu an itibarı ile geri çekildiğini açıklayan Saner, dünden itibaren Başbakanlık görevinden de izne ayrıldığını ve bir arkadaşını vekaleten görevlendireceğini de kaydetti.

İşin içinde o var

Başbakan Saner, açıklamasında şunları ifade etti:

UBP Kurultayı’na yaklaşık 10 gün kala birileri kaybetme telaşı içerisinde beni bir komplo ile yarış dışı bırakmayı amaçlamıştır.

Mahkemeye yansıyan ve basında yer alanlardan görülmektedir ki, bana yapılan entrikalar Sucuoğlu merkezlidir.

Süreci yakından takip ediyorum; Polisimizin almış olduğu ifadeler ve emareler neticesinde mahkemede yapılan beyanlara bakıldığında maalesef, Faiz Sucuoğlu ve ekip arkadaşlarının bir kısmının bu entrikanın içerisinde olduğu anlaşılmaktadır.

Bu, hem polisin ortaya koyduğu emareler, hem de önce Faiz Sucuoğlu’nun söz konusu kurgulanmış videodaki kadın için önce, “haberim yoktur, tanımıyorum, hiç görmedim”, demesi ardından ise, ‘e işte bir yemek yedik, sosyal medya üzerinden yazıştık’ şeklinde itiraflarda bulunması ile de doğrulamaktadır.



Polise verilen tüm ifadelerde de Faiz Sucuoğlu’nun başından sonuna kadar olayın içerisinde olduğu netleşmiş gibi görülmektedir.Maalesef kendisi bana yönelik kişilik katliamında başrolü oynayarak hem ülkemize, hem partimize hem de benimle aileme kötülük yapmıştır.Faiz Sucuoğlu benim aleyhime kullanılacak bir videonun kendisine verilmesi teklifi ile karşı karşıya kaldığında bir suç işleniyordu ve kendisi bir milletvekili olarak bunu polise bildirmeli, suçun işlenmesini engellemeliydi.Oysa Faiz Sucuoğlu’nun bırakınız polise bilgi vermesini, suçun işlenmesini engelleme gayreti içine girmesini kendisinin bir kısım ekip arkadaşlarıyla organize bir şekilde bu suçun işlenmesinde rol aldığı polis beyanlarında ve basın haberlerinde görülmektedir.

Hesap verecek

“Faiz Sucuoğlu mutlaka adalet önünde hesap verecektir” diyen Saner, şöyle devam etti:

Ben kendisine karşı güçlü bir hukuk mücadelesi vermek için hazırım.

Bunu bir baba, bir eş, ülkede dürüst siyaset prim verilmesini savunan birisi olarak yapmak zorundayım. Bu mücadelemi UBP’ye ve Halkımıza karşı bir borç sayıyorum.

Hukuk mücadelesini sürdürmek için bir makama ihtiyacım yoktur. Polis teşkilatımız başta olmak üzere, adaleti sağlayan tüm kurumlarımıza inancım tamdır. Zaten her vatandaşımız gibi adaletten başka sığınacağım ve güveneceğim bir liman da yoktur. Dolayısı ile hukuk mücadelemi tek başıma yapma noktasında karar aldım.”

Başbakan Saner, adaylıktan çekildiğini, Başbakanlıktan da izne ayrıldığını belirtti.