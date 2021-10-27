106 hasta taburcu oldu

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 89’u yerel, 131 pozitif vakaya rastlandı, 106 kişi taburcu edildi.

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 51 bin 892 test neticesinde 162 yeni vaka belirlendi.

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın son 24 saatteki Covid-19 bulgularına ilişkin açıklamasında, 21 bin 169 test yapıldığı, 89'u yerel, 131 pozitif vakaya rastlandığı ve 106 kişinin de taburcu edildiği belirtildi.

Açıklamada vakalardan birinin yurt dışından ülkeye geldiği, 41 kişinin de daha önceden tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu bildirildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:

24 kişi Lefkoşa, 26 kişi Girne, 26 kişi Gazimağusa, 9 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke bölgesi.

Dün itibarıyla toplam test sayısı 3 milyon 438 bin 578’e, vaka sayısı 21 bin 965’e, iyileşip taburcu edilenlerin sayısı 20 bin 699’a yükseldi.



Hastanede tedavisi devam eden 1181 vaka, Pandemi Merkezi’ndeki hasta sayısının 32 ve merkezi karantinadaki vaka sayısının 1141 olduğu ve 8 hastanın ise yoğun bakımda tedavi gördüğü açıklandı.KKTC’de Coronavirüs nedeniyle kaybedilen hasta sayısı 87.

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün bin 85 aşı yapıldı.

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre son 24 saat içerisinde 385 bileklik takıldı, 685 bilekliğin de takibi sonlandırıldı.

Güvende Kal Genel tabloya göre, takip edilen toplam bileklik sayısı 6 bin 107’ye, takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı da 72 bin 944’e yükseldi.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 51 bin 892 test neticesinde 162 yeni vaka belirlendi.

Güneyde dün can kaybı olmazken, toplam vaka sayısı 123 bin 708’e yükseldi.

Hastanelerde tedavi gören 57 hastadan 18’inin durumunun ciddi olduğu belirtildi.