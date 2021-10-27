25 sabıkası var

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Beyarmudu köyünde, 17 Ekim 2021 tarihinde, askeri yasak bölgeyi ihlal ederken yakalanan ve üzerinde yapılan arama sonucu yarım gram uyuşturucu bulunan Fırat Deniz, hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının uyuşturucu suçlarından 25 sabıkası olduğu belirtildi.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Cüneyt Arkın, 17 Ekim 2021 tarihinde Narkotik tarafından alınan bilgide Beyarmudu'nda 1. Derece askeri yasak bölgede yakalanan zanlı Fırat Deniz'in üzerinde arama yapılması gerektiğinin öğrenildiğini belirtti.

Narkotik ekipleri tarafından zanlının montunun cebinde yaklaşık yarım gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunup emare alındığını belirten Cüneyt Arkın, yapılan soruşturmada söz konusu uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs'tan içmek için aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Emare alınarak Devlet Kimya Laboratuvarı'na gönderilen maddenin analiz sonucuna göre 332 miligram hintkeneviri olduğunun tespit edildiğini belirten Arkın, zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını açıkladı.

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Zanlıya gönüllü ifadesi ışığında yarım gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ithal ve tasarruf davalarının okunduğunu belirten Arkın, ayrıca 21 Ekim 2020 tarihinde 2 yıl süreyle denetimli serbestlik yasasından faydalandığını açıkladı.Zanlının bu süre içerisinde yeniden uyuşturucu suçundan yakalandığını belirten Arkın, 10 Şubat 2021 tarihinde de Lefkoşa'da 28 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ithal, verme ve tasarruf suçlarından aranan şahıs olduğunu söyledi.Arkın, zanlının teminat duruşmasının ardından Lefkoşa'ya teslim edileceğini belirtti.Zanlı Fırat Deniz'in 25 benzeri uyuşturucu meselesinden yargılandığını söyleyen Arkın, zanlının askeri bölgeyi ihlal suçlarının da olduğunu kaydetti. Zanlının yargılanmaktan kaçma ihtimali olduğunu ve serbest kalması halinde benzer suçları işlemeye devam edebileceğini söyleyen Arkın, Fırat Deniz'in 3 ayı geçmemek üzere cezaevine gönderilmesini talep etti.Mahkeme, cezaevinde yaşanan Coronavirüs vakalarını da göz önünde bulundurarak, 3 ayı geçmemek şartı ile zanlının tutuklu beklemesine karar verdi.