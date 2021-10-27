Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner’in dün yarıştan çekilmesiyle geriye 3 aday kaldı. UBP’nin 30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek 22. Olağan Genel Kurultayı için yarışacak adayların sıra numarası da belli oldu. Kura sonucuna göre birinci sırayı Hasan Taçoy, ikinci sırayı Faiz Sucuoğlu, üçüncü sırayı ise Zorlu Töre aldı. Kurultayda yarışacak isimler kura çekilişinden açıklamalarda bulundu.

Adaylardan Hasan Taçoy ile Zorlu Töre de seçimlerin ilk turda tamamlanma olasılığının yüksek olduğunu belirtti. Faiz Sucuoğlu ise genel başkanlık yarışının ilk turda tamamlanacağını ifade ederek, kesin konuştu.

Taçoy: UBP dimdik ayakta

Hasan Taçoy,“UBP gerçek anlamda laik olduğu şekilde bir yere varmak için artık kollarını sıvar ve ileriye doğru yol alır. Artık seçim yılı ve bu seçim yılına giderken Ulusal Birlik Partisi’nin dimdik ayakta durması gerekiyor. UBP seçime giderken kol kola girip arkasına bakmadan yol arkadaşları ile ilerlemesi lazım. Biz bunun için varız ve bunu yapacağız” şeklinde konuştu.

Töre: Radikal bir dönüşüm için adayım

“Sadece değişim değil, radikal bir dönüşüm için adayım” diyen Zorlu Töre ise şunları dile getirdi:



“Sadece değişim değil, radikal bir dönüşüm için adayım. İnşallah partimiz de hükümet de ülke de kazanacaktır. Halkımız da üyelerimiz de bu kurultayda büyük bir sınav verecektir ve yalpalamayan bir kişiyi lider olarak seçecektir. Partimizde sadece genel başkanlık değişimi yeterli değildir.”

Sucuoğlu: İlk turda biter

Faiz Sucuoğlu ise genel başkanlık yarışının ilk turda tamamlanacağını söyledi.

Faiz Sucuoğlu şunları dile getirdi:

“Hüzünlüyüm ve gönlüm kırık, çünkü UBP’nin bu konularla anılmayan, tek başına iktidarın yolunu açacak coşkuyla girmeli, kutuplaşmamalıydık. Erken seçime omuz omuza birlikte gireceğiz dedim ama tam tersini yaşadık. Bu kurultay çok önemli, bu ekip 6 ay içinde önemli işler başlayacak. “



Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2021, 11:02