Son bilet Miracle’nin 3-0

YER: Girne 20 Temmuz Mete Adanır

HAKEMLER: Fehim Dayı, Sertan Alkın, Hakan Gök

MİRACLE DEĞİRMENLİK: Onurhan, Salih, Cahit(DK 80 Hüseyin), Tufan, Murat(DK 73 Emre), Turgut, Yusuf, Mehmet Fatih(DK 59 Yusuf Özbahar), Mehmet Öztürk, Abdullah(DK 59 Burak), İlyas.

ESENTEPE: Onur, Okan, Devran, Şenol(DK 46 Mahmut), Mustafa, Emre, Eser, Semih, Hüseyin(DK 18 İsmet), DK 65 (Emek), Hüseyin Ermiş(DK 46 İlyas), Salih.

GOLLER: DK 32,90+1 İlyas, DK 89 Turgut Kaçar(Miracle Değirmenlik).

Beyzade ÜNALMIŞ

AKSA Birinci Ligi play-off ikinci maçları sonunda Miracle Değirmenlik Süper Lig’e yükselen son takım oldu.

Dün oynanan Miracle Değirmenlik – Esentepe maçında rakibini İlyas (2) ve Turgut Kaçar’ın golleri ile 3-0 yenerek geçen Miracle Değirmenlik, Çetinkaya ve China Bazaar Gençlik Gücü’nden sonra Süper Lige çıkmayı garantiledi.

AKSA Birinci Lig play-off üçüncü maçına gerek kalmadan Miracle Değirmenlik Süper Lige çıkarak büyük sevinç yaşadı.