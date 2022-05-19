Tatar’a ‘istifa’ çağrısı

Ömer KADİROĞLU

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nin güven oylaması öncesinde sokağa indi. Protesto eylemleri çerçevesinde CTP’li 18 milletvekili Yonca Kavşağı’ndan Lefkoşa’ya yürüyüş düzenledi. Eylemci vekiller yürüyüşün ardından Kuğulu Park’ta toplanıp, Meclis’e geçti. CTP Milletvekilleri hükümetin güvenoyu almasının ardından bu kez Cumhurbaşkanlığına yürüdü. CTP lideri Erhürman, Cumhurbaşkanlığı önünde yaptığı açıklamada “Sayın Tatar Kıbrıs Türk Halkı’nı temsil kabiliyetini çok kısa sürede yitirmiştir. Müdahalelerin aracıdır. Meclis daha çok sokakta, sokak daha çok Meclis’te olacak ya, Meclis buralarda da olacak” dedi.

Saatlerce yürüdüler

CTP milletvekilleri “Hükümete ve müdahalelere hayır” sloganıyla dün saat 10.00’da Yonca kavşağından Lefkoşa’ya yürüyüş başlattı. “İradeye, demokrasiye sahip çıkmak” için düzenlenen protesto eylemleri çerçevesinde Yonca Kavşağı’ndan Lefkoşa’ya yürüyen CTP Milletvekilleri saat 15.30’da Kuğulu Park’ta, TDP, TKP, YKP, BKP’lilerle buluştu.

CTP milletvekilleri ve eyleme destek olan partiler daha sonra meclise gitti.

Meclis önünce açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, toplumun hiçbir kesimi tarafından kabul görmeyen bir sürecin yaşandığına işaret etti.

Bu sürecin ekonomik krizin yaşandığı bir dönemde yaşandığına da vurgu yapan Erhürman, müdahalelerin kabul edilmesinin mümkün olmadığının altını çizdi. Müdahaleleri UBP’ye oy verenlerin de kabul etmediğini ifade eden Erhürman, Kıbrıs Türk Halkı’nın artık bunlara dur diyeceğini vurguladı. Erhürman, “Demokrasiye kadar birlikte yürüyecek daha çok yolumuz var” dedi.

Son durak Cumhurbaşkanlığı oldu

CTP Milletvekilleri hükümetin oyçokluğu ile güvenoyu almasının ardından Cumhurbaşkanlığına yürüdü. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ‘müdahalelerin aracı’ ve ‘müdahale ürünü hükümetin sorumlularından biri’ olduğunu ifade eden Erhürman, “Meclis daha çok sokakta, sokak daha çok Meclis’te olacak ya, Meclis buralarda da olacak” dedi. “Sayın Tatar Kıbrıs Türk Halkı’nı temsil kabiliyetini çok kısa sürede yitirmiştir” Cumhurbaşkanının görevinin çözüm iradesini yansıtmak olduğuna işaret eden Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı makamından beklenen Kıbrıs Türk Halkını bütünü temsil etmek, iradesine sahip çıkmak, Anayasasına sahip çıkmaktır. Tatar göreve geldiği günden bu güne, bu görevlerin tam tersini yapmaya devam ediyor. Sayın Tatar Kıbrıs Türk Halkı’nı temsil kabiliyetini çok kısa sürede yitirmiştir. Müdahalelerin aracıdır” dedi.



Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2022, 10:10