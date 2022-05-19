Kuzey Kıbrıs’ta 1 Haziran’dan itibaren maske ve test zorunluluğu kaldırılacak. Başbakan Ünal Üstel dün yaptığı açıklamada maske ve test zorunluluğunun kaldırılacağını bildirdi. Burada
Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 4 bin 265 test yapıldı, 49 pozitif vakaya rastlandı.
Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre; 19 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 17 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'nden.
Covid-19 genel durumu şöyle;
Yapılan toplam test sayısı: 6.929.535
Toplam vaka sayısı: 94.561
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 93.868
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 458
pandemi merkezindeki hasta sayısı: 5
Karantinadaki vaka sayısı: 452.
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 237
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 1
Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı:
205
Test ve maske zorunluluğu kaldırılacak
Kuzeyde test ve maske zorunluluğu kaldırılacak
Kuzey Kıbrıs’ta 1 Haziran’dan itibaren maske ve test zorunluluğu kaldırılacak. Başbakan Ünal Üstel dün yaptığı açıklamada maske ve test zorunluluğunun kaldırılacağını bildirdi. Burada
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