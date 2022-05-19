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Test ve maske zorunluluğu kaldırılacak

Kuzeyde test ve maske zorunluluğu kaldırılacak

Test ve maske zorunluluğu kaldırılacak

Kuzey Kıbrıs’ta 1 Haziran’dan itibaren maske ve test zorunluluğu kaldırılacak. Başbakan Ünal Üstel dün yaptığı açıklamada maske ve test zorunluluğunun kaldırılacağını bildirdi. Burada 
Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 4 bin 265 test yapıldı, 49 pozitif vakaya rastlandı. 
Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre; 19 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 17 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele,  2 kişi Lefke Bölgesi'nden.
Covid-19 genel durumu şöyle; 
Yapılan toplam test sayısı: 6.929.535        
Toplam vaka sayısı: 94.561                       
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 93.868                                
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 458           
pandemi merkezindeki hasta sayısı: 5     
Karantinadaki vaka sayısı: 452.            
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 237           
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 1 
Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı:  
205 

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