Çalıntı televizyon evinde bulundu

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 16 yaşlarındaki 3 erkek çocuğuna hırsızlık yaptırdığı iddia edilen Salih Gülen hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Üç kişiyle beraber bir evden televizyon çaldığı öne sürülen zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan ve geçtiğimiz gün teminatla serbest bırakılan 16 yaşındaki 3 zanlının ifadelerinde Salih Gülen’in gözetiminde eve girip televizyon çaldıklarını anlattıkları açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, Salih Gülen, A.E.(16), R.B.(16) ve Ö.Ö.’nün (16) 13 Mayıs 2022 tarihinde 11.00-08.00 saatleri arasında Çatalköy’de, S.D.’ye ait ikametgâhın mutfak kapısını sert bir cisimle kırarak ikametgâh içeri girdiklerini söyledi. Polis, zanlıların evden 20 bin TL değerindeki led televizyon çaldıklarını açıkladı. Polis, çalınan televizyonun 13 Mayıs’ta Salih Gülen’in Çatalköy’deki ikametgâhında yapılan arama sonucunda bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Polis, zanlının ifadesinde televizyonu birinden satın aldığını iddia ettiğini belirtti. Polis, olaya karışan 16 yaşındaki 3 zanlının ise ifadelerinde Gülen’in gözetiminde S.D.’nin evine girip televizyonu çaldıklarını daha sonra ona verdiklerini anlattıklarını açıkladı.

Polis, zanlının 14 Mayıs’tan beri tutuklu olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını, ülkede öğrenci izni ile bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlının 10 bin TL teminat yatırmasına ve yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi.