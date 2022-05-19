‘Atam izindeyiz’

“19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” KKTC’de tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak, Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasının 103’üncü yılında başkent Lefkoşa başta olmak üzere ilçelerde törenler düzenlenecek.

Program çerçevesinde dün ülke genelindeki okullardan öğrenciler devlet protokolünü ziyaret etti.

Öğrenciler, saat 14.30’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı, saat 12.30’da Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’yi, saat 13.30’da Başbakan Ünal Üstel’i, saat 09.30’da Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk’ü, saat 10.30’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nu, saat 12.30’da Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu, saat 11.30’da Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca’yı ve yine saat 11.30’da Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ı ziyaret etti. Ziyaretlerde, farklı ekipler yer aldı.

Ülke genelinde törenler yapılacak

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleri, bugün, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun saat 08.00’de BRT’de yapacağı günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayla başlayacak.

Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda yer alacak tören saat 09.00’da protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayacak.

Bugün saat 18.00’de Lefkoşa merkez okullarından öğrenci ve öğretmenler, üniversiteler, Spor Dairesi’ne bağlı federasyon, kulüp ve dernekler, sivil toplum örgütleri ve halkın katılımıyla “Atam İzindeyiz” korteji Lefkoşa’da yapılacak.

Gazimağusa’da tören Zafer Anıtında

Gazimağusa’daki tören Zafer Anıtı önünde düzenlenecek. Öğrenciler, tören öncesinde saat 09.00’da Akkule Kapısı’ndan Zafer Anıtı’na “Atam Işığınla Geleceğe Yürüyoruz” sloganıyla yürüyüş yapacak.

Girne’de kortej yürüyüşü var

Girne Atatürk Anıtı’nda yapılacak tören saat 08.30’da başlayacak. Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasının sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Girne’de okullar, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve halkın katılımıyla saat 17.00’de ise, Baldöken Otoparkı’ndan başlayarak, Atatürk Büstü’nde sona erecek kortej yürüyüşü düzenlenecek.

Güzelyurt’ta tören 09.00’da başlayacak

Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde yapılacak tören saat 09.00’da başlayacak. Törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler konulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

İskele’de de aynı coşku yaşanacak

İskele Atatürk Anıtı önünde yapılacak tören saat 10.00’da başlayacak. Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Diğer törenler nerede?

Lefke Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.30’da başlayacak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü nedeniyle 09.00’da Geçitkale Atatürk Anıtı’nda tören düzenlenecek.

Akdoğan Atatürk Anıtı’nda saat 09.00’da yer alacak tören protokol sırasına göre çelenklerin anıta konulmasıyla başlayacak.

Mehmetçik Atatürk Anıtı önünde yapılacak tören saat 09.00’da başlayacak.

Birkan Uzun anısına doğa yürüyüşü

Kutlamalar çerçevesinde bugün 09.00-11.00 saatleri arasında Birkan Uzun anısına “Atam, Işığınla Geleceğe Yürüyoruz” adlı doğa yürüyüşü Bufavento Kalesi’nde yapılacak.

Maraş’ta; Atam Işığınla Geleceğe Sürüyoruz etkinliği

Gazimağusa’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Maraş’ın ziyarete açılan bölümünde “Atam Işığınla Geleceğe Sürüyoruz” sloganıyla bisiklet etkinliği gerçekleştirildi.

Gazimağusa Kaymakamlığı ile Gazimağusa Belediyesi organizasyonu ile düzenlenen etkinliğe, Gazimağusa merkez ortaokulları ve liselerinden 10’ar öğrenci ve 2’şer eğitmen olmak üzere yaklaşık 120 kişi katıldı.

19 Mayıs Oratoryosu gerçekleştirildi

Gençlik Dairesi, Zirve İzcilik Derneği ile birlikte, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde “19 Mayıs Oratoryosu” düzenledi.

Verilen bilgiye göre, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’de yer alan 19 Mayıs Oratoryosu’nu Meclis Başkanı Zorlu Töre, Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Müşaviri Mithat Tekcan, Tiyatrolar Müdürü İdris Demiröz ve Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren izledi.

Öğrencilerden Töre’ye ziyaret

Meclis Başkanı Zorlu Töre, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerini kabul etti.

Konuşmanın ardından Töre, Rauf Raif Denktaş’ın yazdığı “Benim iki bayrağım var” isimli şiirini yazan çerçeveyi Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi Levent Ilgın’a verdi.

Üstel’den gençlere sürpriz sözü

Başbakan Ünal Üstel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bir grup genci kabul etti.

Meclis’te yer alan kabulde konuşan Başbakan Üstel, 19 Mayıs’ın özel bir gün olduğunu, gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Üstel, ilerleyen günlerde sürpriz açıklamalar yapacaklarını ve gençlerin önünü açmak için çalışacaklarını da vurguladı.

Çavuşoğlu: Görevimiz Atamıza layık olmaktır

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 20 Temmuz Fen Lisesi öğrencilerinden bir heyeti ve sorumlu öğretmenlerini kabul etti.

Kabulde konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde şenlik havasında düzenlenen etkinliklerden bahsetti.

Gençlerin de öğretmenlerinden aldıkları bilgilerle ve Atatürk ilke ve inkılaplarından ayrılmadan en iyi şekilde yetişeceklerine inanç belirten Çavuşoğlu, “Görevimiz Atamıza layık olmaktır” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun ardından söz alan 20 Temmuz Fen Lisesi öğrencileri, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs’ı gençlere armağan etmesinin gençliğe verdiği değerin göstergesi olduğunu belirttiler.

Gençler, PGM’yi ziyaret etti

2. Yardımcısı Hüseyin Sağıroğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde, Atatürk Meslek Lisesi öğrencileri ile öğretmenlerden oluşan heyeti kabul etti.

Sağıroğlu, “gelecek sizsiniz” diye hitap ettiği gençlere, polisin görevleri ile ilgili bilgiler aktardı.