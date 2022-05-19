Yüzde 6’sı Türklerin

Kıbrıs’ın yüzde 61.07’sine sahip olan Güney Kıbrıs’ın yüzölçümünün sadece yüzde 37.37’sinin şahıslara ait olduğu bildirildi. Güney Kıbrıs’ın yüzde 17,37’sinin devlet arazisi (ormanlar, hali araziler, göller, yollar vs) ve yüzde 6’sının da Kıbrıs Türk arazisi olduğu iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “Şahıslar Yüzde 37,37’lik Bir Alana Sahip” başlığıyla yayımladığı haberinde, eski Rum milletvekillerinden Sofoklis Fittis’in, Rum Tapu ve Kadastro Dairesinin elindeki verilere dayanarak, dün Rum Meclisi Göçmenler Komitesine sunduğu verilere geniş yer verdi.

Kıbrıs’ın toplam yüzölçümü göz önüne alındığında (KKTC ve Güney Kıbrıs) devlet arazilerinin yüzde 25’lik bir alanı kapsadığını, dolayısıyla dört metrekareden birinin Rum Yönetimine ait olduğunu öne süren gazete, Kıbrıs’ın yüzde 38,93’ünün KKTC’ye ait olduğu ve bunun içerisindeki yüzde 2,73’lik bir oranın da ara bölge olduğunu belirtti.

Aynı verilere göre, Güney Kıbrıs’ın yüzölçümünün 5 bin 497, KKTC’nin yüzölçümünün ise 3 bin 254 kilometrekare olduğunu yazan gazete, ara bölgenin 245, İngiliz Üslerinin de 255 kilometrekare olduğunu kaydetti.

Değer artışı oldu

Fittis’in toplantıda sunduğu veriler temelinde, 1974’ten sonra, yüzde 37.37’lik özel arazinin net değerinin 1974’teki değerine göre 35-45 kez arttığına dikkat çeken gazete, bazı bölgelerdeki değer artışının ise 45’ten fazla olduğuna işaret etti.

Gazete, bu konunun ele alınmasının öncesinde, Kostas Evstathiyu isimli milletvekilinin, Rum göçmenlerin Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuru yapmalarının kısıtlanması, hatta ortadan kaldırılması çabası çerçevesinde, göçmenlere yardım sağlanacak bir fon oluşturulması için, taşınmazların ve hisselerin satışlarında binde 4 vergi uygulanmasına dair önerisinin ele alındığını ekledi.

Öte yandan, Alithia ve diğer gazetelerde yer alan başka bir haberde ise, Rum göçmenlerin daha etkili ve adil bir şekilde desteklenmesi hedefine sahip üç yasa önerisinin, iki haftaya kadar Rum Meclisi Genel Kuruluna sevk edileceği ifade edildi.

Rum Meclisi Göçmenler Komitesinin dün gerçekleştirilen toplantısında, KKTC’deki Rum mallarının kullanım kaybıyla ilgili olarak, tazminat olarak mali destek imkanı sağlayacak olan bir yasa önerisinin Meclis Genel Kuruluna sevk edilmesine karar verildiğini kaydeden gazete, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros’un ise, Rum Hükümetinin, KKTC’de malı olan Rum mülk sahiplerinin desteklenmesinin anayasaya aykırı olduğunu düşündüğünü söylediğini ekledi.