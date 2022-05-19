Maliyeti 112 milyon TL

Tuğçe Ülkü AYDIN

Başbakan Ünal Üstel ile İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler yeni Merkezi Cezaevi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan ile TC Adalet Bakanlığı’ndan ana yüklenici firma Metro Mühendislik Sorumlu Mühendisi Cihangir Karabacak ile diğer üst düzey yetkililer hazır bulundu.

Başbakan Üstel, yapımı 2020 yılında tamamlanan yeni Merkezi Cezaevi’nin 1 Temmuz’da açılmasını hedeflediklerini söyledi.

Merkezi Cezaevini gezerek, sorumlu Mühendis Cihangir Karabacak’ta ayrıntılı bilgi alan Başbakan Ünal Üstel, KKTC’de uzun süredir eksikliği olan yeni cezaevinin Anavatan Türkiye tarafından yapıldığını söyledi.

Yapımına 2017 yılında başlanarak, 2020 yılında tamamlanan yeni cezaevinin yaklaşık 112 milyon TL’ye mal olduğunu söyleyen Başbakan Üstel, yeni binanın günün koşullarına göre organize edilerek yapıldığını, eksiklerin en kısa zamanda tamamlanarak mahkumların buraya taşınmasının sağlanması için çalışmalarına hız verdiklerini kaydetti.

Eski binanın koşulları ve mahkumların orada yaşamının oldukça sıkıntılı olduğuna işaret eden Başbakan Üstel, yeni cezaevinin eksiklerinin giderilmesiyle sıkıntıların sona ereceğini kaydetti.

Başbakan Üstel, katkılarından dolayı anavatan Türkiye’ye teşekkür etti.

Öztürkler: Eksikler hızla tamamlanacak

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de, konuşmasına kimsenin cezaevine düşmemesi temennisinde bulunarak başladı.

Yapımına 2017 yılında başlanan yeni cezaevinin 2020 yılında tamamlandığına işaret eden Öztürkler, eksikliklerden dolayı hizmete alınamayan yeni cezaevi konusunda Başbakan Ünal Üstel’in zaman kaybetmeden girişimlere başladığını ve çalışmaların hızlandırıldığını söyledi.

Yeni cezaevinin bazı eksiklikleri bulunduğunu, ilgili şirketin eksikliklerin tamamlaması yönünde girişimleri bulunduğunu anlatan Bakan Öztürkler, bir diğer eksikliğin de Cezaevi Yasası olduğunu kaydetti.

Öztürkler, mahkumların topluma yeniden kazandırılmasının önemine işaret ederek, sorunların kısa sürede çözülerek, mahkumların kısa sürede yeni cezaevine taşınacağını belirtti.

Öztürkler, Anavatan Türkiye’ye katkılarından dolayı teşekkür etti.