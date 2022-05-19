Bölge hareketlenecek

Güzelyurt Tren İstasyonu Müzesi halkın ziyaretine açıldı. Açılışta konuşan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “31 yıldan sonra, ülkeye yeni bir müze kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Turizmde hedeflerle ilgili konuşan Ataoğlu, gelirleriyle cari açığın yüzde 60’ını karşılayan Turizm Bakanlığı’nın en az bütçeye sahip bakanlık olmasından üzüntü duyduğunu kaydetti.

Konuşmasında, her ilçeye bir müze hedefiyle yola çıktıklarını anımsatan Fikri Ataoğlu, tüm ilçelerde bu çalışmaları başarabilmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Ataoğlu, Güzelyurt Tren İstasyonu Müzesi’nin önümüzdeki süreçte bölgeye gelecek turistlerin ziyaret noktası olacağını vurgulayarak, bu sürece katkı koyan herkese teşekkür etti.

Ataoğlu, “1991 yılından bugüne ülkemizde müze açılmadı. 31 yıl sonra açılan yeni müzelerle alternatif turizm modelleri için altyapılar oluşturuyoruz. Bu da bize heyecan ve mutluluk veriyor” dedi.

Özçınar: Değerlere sahip çıkılmalı

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da bu gibi değerlere daha fazla sahip çıkmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak adına çalışmalar yapılması gerektiğini kaydederek, kentin tanıtılması adına turistlerin burayı kullanmasının ve bütünlüklü projelerle bu tip çalışmaların devam etmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Etkinlikte Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Nazım Ced, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu da birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından, Ataoğlu, Özçınar ile birlikte açılışı gerçekleştirerek, restore edilen müzeyi ve müze bahçesine getirilen tarihi treni inceledi.

