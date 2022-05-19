Rumlar memnun

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis’in ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi ve Amerikan Kongresi’ne hitabı Rum gazetelerde geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi Yunan medyasını kaynak göstererek, Mitsotakis’in Biden’la görüşmesi sırasında Kıbrıs sorunu ve Türkiye’nin Kıbrıs ve Ege bölgesindeki faaliyetleri konusunu teferruatıyla açtığını yazdı. Yunan kaynakların, Beyaz Saray’daki görüşmenin ardından “gittikçe daha da karmaşıklaşan dünyada yayılmacılığın ve revizyonizmin yeri olmadığını herkesin anladığı şimdi aşikârdır” dediğini aktardı.

Habere göre Yunan kaynaklar, Mitsotakis’in Kıbrıs ve Türkiye meselelerini doğrudan değil, Doğu Akdeniz’de güvenlik meselesinin görüşülmesi çerçevesinde gündeme getirdiğine işaret etti. Aynı kaynaklar ABD’nin Türkiye’ye F-16 savaş uçağı atışı konusunda ise Mitsotakis’in Amerikan Kongresi’nde yaptığı konuşmayı adres göstererek “kinayeli bir şekilde”, “bazı meseleler kamuoyu önünde konuşulmasa daha iyi” dedi, Kıbrıs sorununda ise “Kıbrıs’ta iki devlet çözümünün kabul edilemeyeceğini” öne sürdü.

Biden-Mitsotakis görüşmesinde Kıbrıs sorununun da ele alınmasından memnuniyet belirten Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis “Atina’yı ziyaretim sırasında Yunan Başbakan ile yaptığımız koordinasyonun ardından Sayın Mitsotakis Kıbrıs meselesini gündeme getirdi, barışı bozan veya bölgedeki barışa tehdit olan konuları gündeme getirdi” dedi.

Mitsotakis’in Biden’a kendisinden bir mesaj iletip iletmediği sorulan Anastasiadis “BM, Güvenlik Konseyi kararları ve elbette AB ilke ve değerleri temelinde çözüm bulunması yönünde çalışma kararlılığımızı iletti. Türkiye’nin, 1974’teki aynı bahaneleri kullanarak uluslararası hukuk ihlalleri de bu vesileyle ortaya konuldu. Bundan sonra Sayın Mitsotakis’ten daha detaylı bilgilendirme bekliyorum” ifadesini kullandı.

Helenizmi temsil ediyor

DİSİ, yayımladığı açıklamada, Mitsotakis’in DİSİ Başkanı Averof Neofitu’ya söylediklerini pratiğe döktüğüne işaret ederek “çünkü yalnız Yunanistan’ı temsil etmiyor, Helenizm’i temsil ediyor” ifadelerine yer verdi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Başkan ile yapılan koordinasyondan sonra Yunanistan Başbakanı Amerikan Başkanı’na, Doğu Akdeniz bölgesini karıştıran meseleleri ve elbette Türkiye’nin iki devlet çözümü ilanı ile Kıbrıs sorununu anlattı.”

Alithia’nın “Averof Neofitu, Mitsotakis’in Kongre’deki Konuşmasından Memnun… Helenizm’in Açık Yarası Kıbrıs’ın İstilası Hakkında Konuştu” başlıklı haberine göre DİSİ Başkanı Neofitu, Miçotakis’in Amerikan Kongresi’nde “Helenizm’in açık yarasına”, Biden’le görüşmesinde de “Kıbrıs’ta iki devlet çözümünü kimsenin kabul etmeyeceğine” açıkça atıf yaptığını belirterek, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gazete, Mitsotakis’in Beyaz Saray’daki görüşmeleri sırasında Biden’dan, ABD’nin Kıbrıs sorununa müdahil olmasını talep ettiği bilgisini de aktardı.