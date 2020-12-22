Korkaklar ordusu

Serdar ŞENGÜL

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Manavoğlu, Meclis’in dünkü oturumunda Hüseyin Özgürgün’ün istifa talebini reddeden milletvekillerine tepki gösterdi. Manavoğlu, milletvekillerinin bu halini ‘Korkaklar ordusuna’ benzetti. tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanan

Manavoğlu, Özgürgün’ün istifa talebinin reddedilmesini değerlendirdi.

Manavoğlu, Özgürgün’ün istifasını kabul etmeyen, çekimser kalan ve oylama esnasında dışarı çıkan herkesin korkak olduğunu savundu.

Milletvekili Manavoğlu, “Bu arkadaşlar yanlışa yanlış doğruya doğru diyemeyecek kadar korkaktır. Meclis’te bu istifayı reddeden, çekimser kalan ve oylamadan kaçanlar kendi iradesini ortaya koyamayan bir korkaklar ordusudur.” Şeklinde konuştu. Özgürgün, istifa etmek istediğini, ülkeye dönmeyeceğini söylediğini, buna rağmen görevden affının kabul edilmediğini kaydeden Manavoğlu, “Bu çok mantıksız bir durum” dedi. Kötü bir görüntü

Manavoğlu, “Özgürgün’le ilgili alınan kararın ardından Meclis halkın gözünde hangi duruma düştü” sorusu üzerine şunları ifade etti: “Teknolojik donanım ve bizim partimizin katkıları ile şimdi daha şeffaf bir Meclis yapısı olsa da Özgürgün’le ilgili alınan bu karar kötü bir görüntüye neden oldu. Gerçi orada ret oyu veren milletvekili arkadaşlarımız zaten hep aynı tavırdaydı. Hatta teknolojik düzenlemeler yapılmadan önce daha da halka yakışmayan hareketler yapıyorlardı. Meclis’te “Ben ne istersem onu yaparım havasında olan gruplar var.”