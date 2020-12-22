Olanlar şaşırtıcı

Hüseyin ÇİÇEK

Dipkarpaz’da evinde yapılan aramada eski eser niteliğinde ve 20 bin TL değerinde olan minyatür ele geçirilen Suat Bayramoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı Suat Bayramoğlu dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Tutuksuz yargılanmasına karar verilen zanlı 5 bin TL nakit teminat yatırırken, üç kefil toplam 300 bin liralık kefalet senedine imza attı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Veysel Durmuş, aldıkları ihbar ışığında, zanlının, Dipkarpaz’da bulunan ikametgâhında, 18 Aralık 2020 tarihinde, bir polis ekibince arama gerçekleştirildiğini söyledi.

Polis, arama sonucunda, mutfakta saksı içerisinde, eski eser niteliğinde minyatür ele geçirildiğini belirtti.

Polis, minyatürün değerinin 20 bin TL olduğunu vurguladı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren İskele Kaza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, zanlının, 5 bin nakit teminat yatırması ve 3 kefilin 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.