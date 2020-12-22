Trafiğe takılmış

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün istifasının oylanmasına katılmayan Zeki Çeler’in trafiğe takıldığını söyledi. tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanan Özyiğit, Özgürgün’ün istifasının oylanmasıyla ilgili yaşananları değerlendirdi.

Özgürgün “Kimse başka bir yere çekmesin, TDP vekilimiz Zeki Çeler’in oylamaya gitmemesi tamamen trafik sıkışıklığından kaynaklandı. Zaten Sayın Çeler katılsaydı bile Özgürgün’ün istifası yine onaylanmayacaktı. Çeler’in geç kalması trafik sıkışıklığından ibarettir” dedi.

TDP lideri Özyiğit, Özgürgün’in istifa ettiğini, görevinden ayrılmak istediğini ancak bunun Meclis tarafından kabul edilmediğini belirterek, “Bu etik değildir” şeklinde konuştu.

Özyiğit, şunları söyledi: “Sayın Özgürgün yargılansın, aklansın ve öyle devam etsin. Özgürgün’ün istifasının gerçekleşmemesi gerçekten halka saygısızlıktır. Sonuç olarak maaşı ödenmeye devam edilecek. Bu parayla belki kamuya 10 kişi bile istihdam edilebilir. Ekonomik hal böyleyken bu istifanın olmaması gerçekten bir utançtır. Maalesef onaylanmaması tam bir utançtır.”

Özyiğit, alınan bu kararla Meclis’in zan altında kaldığını, halkın güveninin sarsıldığını sözlerine ekledi.