Unutulmaz bir isim ‘Nurettin Tüzel’

Kaya EMİROĞLU

Futbol tarihimize adını altın harflerle yazdıran Nurettin Tüzel yetiştirdiği futbolcular tarafından özellikle bölgesinde vazgeçilmez isimlerin başında yer alıyor.

Genç yaşta futbola başlayan, Vadili köyünde futbol denince akla hep gelen, hem oyuncu hem antrenör hem de başkanlık yapan Nurettin Tüzel futbolun unutulmaz isimleri arasında yer alıyor.

Kendisini Vadili’ye adayan bir isim

Genç yaşta Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu toplantılarına Vadili Türk Çiftçiler Birliği Kulübü’nü temsilen katılan Nurettin Tüzel oyunculuğun ötesinde yönetici olarak kendisini adeta Vadili ve Kıbrıs Türk futboluna adadı.

Hem başkan hem antrenör oldu

1960’lı yıllarda Konya’da üniversite eğitimi sırasında okulun futbol takımının hem oyuncusu hem de yöneticisi olan tüzel 1970’li yıllarda daha da aktifti. Eğitimini bitirdikten sonra gelip döndüğü köyünde, hayali olan futbolcu yetiştirme, takımını ve kulübünü yönetme adına kolları sıvadı. İlk genel kurulda başkan oldu. Aynı zamanda A takımın ve altyapının antrenörü de oldu. Futbolla yatıp futbolla kalkan birisiydi.

Başarılı olma isteği hep vardı

Hırsı ve arzusu yanında, genç oyuncuları yetiştirme ve en önemlisi sportif anlamda başarılı olma isteği, Nurettin Tüzel’i özellikle bölgenin en önemli ve en başarılı spor adamlarından biri yaptı. Bunun yanında efendiliği, karakterli duruşu ve disipliniyle teknik direktörlük yaptığı her takımda başarılar yaşadı.

Akıncıları şampiyon yaptı

Vadili’yle birçok kez İkinci Lig şampiyonluk ya da terfi başarısı yaşayan Tüzel Vadili’yi Süper Lig’e çıkardı. Ancak sadece kendi kariyerinde değil, Kıbrıs Türk Futbol tarihinde belki de en enteresan ama aynı zamanda en çok takdir edilen şampiyonluklardan birisini Akıncılar takımının başındayken başardı. Dönemin en formda takımı kırmızı beyazlı Akıncılar, ev sahibi maçlarının büyük çoğunluğunu Akdoğan yerine Beyarmudu’nda oynamasına rağmen tarihindeki ilk ve şu ana kadarki tek Süper Lig Şampiyonluğu’na Nurettin Tüzel’in teknik direktörlüğünde ulaştı.