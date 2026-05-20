107’nci yıl gururu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 107. yılı, kentte çeşitli etkinliklerle kutlandı. Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen törenler, yürüyüşler ve çeşitli etkinliklerle bayram heyecanı yaşandı.

Kutlamaların Ankara’daki ilk durağı Anıtkabir oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden gelen temsilci gençler ve milli sporcularla birlikte Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı. Bakan Bak ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine geldi. Mozoleye çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Bayram kapsamında vatandaşlar da Anıtkabir’i ziyaret ederek Atatürk’ün ebedi istirahatgâhında saygı duruşunda bulundu.

Kutlamalar yalnızca Ankara ile sınırlı kalmadı. Muğla’nın Fethiye ilçesinde dalgıçlar, deniz altında Türk bayrağı açarak bayramı kutladı. Afkule Manastırı açıklarında 8 metre derinlikte gerçekleştirilen dalışta, su altında “tören geçişi” yapıldı. Dalgıçlar, her yıl farklı noktalarda 19 Mayıs’ı denizin derinliklerinde kutladıklarını belirtti. Yurdun farklı şehirlerinde de fener alayları ve yürüyüşler düzenlendi. Diyarbakır, Mersin, Erzincan ve Eskişehir’de vatandaşlar bayraklarla yürüyerek bayram coşkusuna katıldı.

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ise Samsun semalarında gösteri uçuşları gerçekleştirdi. Gösteriler vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’a çıkışının yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, ülke genelinde gün boyu sürdü.

