111’inci saatte  gelen mucize

Asrın felaketinin 5’inci gününde enkaz çalışmalarında nefesler tutuldu. Adeta iğne ile kuyu kazar gibi saatlerce çalışan arama kurtarma ekipleri, enkaz altında hayatta olduğunu tespit ettikleri vatandaşları çıkarmaya devam ediyor.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde enkazdan altından bir kişi 111 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı Gaziantep’ten güzel bir haber daha geldi. Arama kurtarma ekipleri Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan Mehmet Akbulut’u sağ olarak çıkardı. Depremin 5. gününde umutları yeşerten haber herkes tarafından sevinçle karşılandı.

Hatay’da Yağız ve Sela bebekler enkazdan kurtarıldı

Umudun adı Sela bebek

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 1,5 yaşındaki Sela bebek ile ailesinden 4 kişi, depremden 96 saat; 10 günlük bebek ile annesi ise yaklaşık 90 saat sonra enkazdan kurtarıldı.

Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (PEAK), Hatay'ın Antakya ilçesinde Ürgan Paşa Mahallesi Şehit Mehmet Duran Caddesi'ndeki Huzur Apartmanı'nın enkazında bebek sesi duyulması üzerine çalışmaları yoğunlaştırdı.

Ekipler, arama kurtarma çalışmaları sonunda 1,5 yaşındaki Sela Elbarazi ile annesi, babası, kardeşi ve dayısını depremden 96 saat sonra enkaz altından sağ çıkardı.

PEAK ekibi, Sela Elbarazi'yi sağlık ekibine teslim ederken sevinç gözyaşı döktü.

Öte yandan Hatay'da çalışmalarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, Yağız Ulaş isimli 10 günlük bebeği, depremden yaklaşık 90 saat sonra annesiyle enkazdan kurtardı.

102 saat sonra enkazdan kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 102 saat sonra bir kişi, enkazdan sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti.

UMKE, Polis Arama Kurtarma ekipleri, çalışmalarını Yeşilyurt Mahallesi Kübra Sitesi'nin 7 katlı binası enkazında sürdürdü.

Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan 33 yaşındaki Mustafa Sami Şahin ile iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından Şahin, 12 saatlik çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Hatay, Diyarbakır ve Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalan depremzedeler 101 saat sonra kurtarıldı

Depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan anne ve oğluna, 101 saat sonra sağ ulaşıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları kapsamında altı katlı bir apartmanın enkazını kontrol eden ekipler, yıkıntılar arasından ses geldiğini belirledi. Ekipler, yoğun uğraşlar sonucu İhlas Ayaz ile oğlu Yiğit Ayaz'ı, enkazdan 101 saat sonra sağ çıkarmayı başardı.

Hatay’da ayrıca 36 yaşındaki Gülendam Avcıoğlu, depremden 101 saat sonra Cebrail Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından sağ çıkarıldı.

Diyarbakır'da ise yıkılan binalardan merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi Hisami Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları yapan ekipler, enkazda bulunan 32 yaşındaki Sebahat Varlı ile 10 yaşındaki oğlu Serhat'a ulaştı. İlk müdahaleleri enkazda yapılan Sebahat ve Serhat Varlı, çalışmalar sonucu 101'inci saatte kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazından 101 saat sonra 28 yaşındaki üniversite öğrencisi sağ çıkarıldı. Depremin ardından Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde faaliyet yürüten Konya Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri, yaklaşık 9 saatlik çalışma sonucu, üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Zişan Kaya'yı (28) 101'inci saatte kurtardı.

Yusuf bebek ile 7 yaşındaki ağabeyi 105'inci saatte kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Armutlu Mahallesi Işık Sokağı'ndaki bir binanın enkazında sağ kalanların olduğunu tespit etti.

Çalışmalar sonucu 3 katlı evin enkazından önce 1,5 yaşındaki Yusuf Hüseyin, 20 dakika sonra da 7 yaşındaki ağabeyi Muhammed Hüseyin kurtarıldı.

Muhammed, kurtarma sırasında ekiplerden kavurma ile kola istedi. Kurtarma ekibinin lideri, Muhammed ambulansa binerken "Beni bul, sana kavurma kola ısmarlayacağım." dedi.



Refakatçisi olmayan 175 depremzede çocuk

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, refakatçisi bulunmayan 175 depremzede çocuğun tedavisinin hastanelerde sürdüğünü, 142 çocuğun ise tedavisinin ardından kurum bakımı altına alındığını bildirdi. Bakanlık, Kahramanmaraş merkezli depremlerde, enkaz altından çıkarılan refakatçisi bulunmayan çocuklara ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, 175 çocuğun hastanelerdeki tedavisi sürüyor. Tedavisi tamamlanan 142 çocuk bakanlığın ilgili birimlerine teslim edilerek bakım altına alındı. 18 çocuk ise başvurucuların kimlik kontrolleri ve doğrulaması yapıldıktan sonra ailelerine teslim edildi.

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İBB ekipleri 444 kişiyi canlı kurtardı

İBB ekipleri, Hatay’da sürdürdüğü arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 444 kişiyi enkazdan sağ olarak kurtardı. İBB, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından AFAD koordinasyonunda depremden etkilenen Hatay'daki deprem yardım faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. 2 bin 136 personel, 687 iş makinesi ve hizmet aracı ile afet bölgesinde yardım çalışması yürüten İBB ekipleri 10 Şubat itibariyle 444 kişiyi enkazdan canlı olarak kurtardı. Samandağ ve İskenderun'da iki ayrı lojistik merkezi kuruluyor. Günlük 6 bin kişi yemek kapasiteli yemek tırı ile 15 bin ekmek kapasiteli mobil fırın hizmet veriyor. 51 tır Hamidiye Su, bölgeye sevk edildi, su sevkiyatı devam edecek. 2.2 milyon adet ambalajlı Akdeniz tipi ekmek gönderildi. Ekmek sevkiyatı da her gün devam edecek. İBB, glütensiz ekmekleri de dernekler aracılığı ile afet bölgesine gönderiyor. İBB yardım kampanyası ile 2 milyonun üzerinde malzeme bağışı teslim aldı. Toplanan yardımlar 121 tır ile bölgeye sevk edildi.