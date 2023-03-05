‘Daha çok silah’

Nikos Hristodulidis kabinesinin Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas öncelikli hedefinin Rum Millî Muhafız Ordusu’nun (RMMO) caydırıcılığını ve harp kabiliyetini yeni silah sistemleri alımıyla yükseltmek ve güçlendirmek olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesi Yorgallas’ın bakanlık görevini öncülü Haralambos Petridis’ten, koronavirüs olduğu için gecikmeli olarak devraldığını yazdı.

Habere göre, Rum Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen, Bakanlık Genel Mürüdü Andreas Lukas, RMMO Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis, bakanlık ve RMMO’dan diğer yetkililerin katıldığı devir-teslim seremonisinde konuşan Yorgallas “ulusal bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarını savunmak için atanmış olmaktan gurur duyduğunu” söyledi.

Yorgallas kendisini bu göreve atayan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in beklentilerini ve güvenini boşa çıkarmamak için tüm gücüyle çalışacağını belirterek, birinci önceliğinin, yeni silah sistemleri alımı ile RMMO’nun caydırıcılığını ve harp kabiliyetini daha da yükseltmek ve güçlendirmek olduğunu kaydetti.

Haralambos Petridis ise, iki buçuk yıllık görev süresi içerisinde stratejik politika çerçevesinde çok ve önemli işler başardıklarını, Güney Kıbrıs’ın diğer devletlerle savunma alanındaki mevcut bağlarını güçlendirip yenilerini kurduklarını söyledi.

Petridis özellikle ABD ile ilişkilerin yükselmesine, silah ambargosunun kaldırılmasına vurgu yaparak bu sayede RMMO yetkililerinin ABD’deki askerî kurum ve akademilerde eğitim görmekte ve yıllık ortak tatbikat ve egzersizler gerçekleştirilme olduğunu hatırlattı.

Alithia haberi “Mihalis Yorgallas Savunma Bakanlığı’nı Devraldı… Öncelikli Hedef Yeni Modern Silah Sistemleri Alımı” başlığıyla aktardı.