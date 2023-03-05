Koliler kayıp

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa bölgesinde bulunan Beyarmudu Sınır Kapısı’nda önceki gün hareketli dakikalar yaşandı. Ahmet Tuğral isimli Beyarmudu sakini zanlının, Güney Kıbrıs’tan gümrüksüz elektronik nargile getireceği ihbarını alan gümrük memurları, aracıyla giriş yapmak üzere güneyden gelen zanlıyı durdurdu, dur ihtarına uymayan zanlı, muhaceret işlemi de yaptırmadan hızla bölgeden kaçarak köy içerisinde izini kaybettirdi.Giriş yaptığı esnada araçta görülen 5 koli elektronik nargile ise yapılan aramalara rağmen ne zanlının aracında ne de evinde bulunamadı.

Dur ihtarına uymadı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ahmet Doğu, zanlının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden, KKTC’ye elektronik nargile getireceği bilgisini alan gümrük memurlarının, zanlıyı giriş kapısına geldiği esnada durdurduğunu ve aracını sağa çekmesi yönünde uyarı yapmalarına rağmen, zanlının bölgeden üzaklaştığını ve köy içerisinde ilk yoldan sağa dönüş yaparak izini kaybettirdiğini açıkladı.

3 gün tutuklu kalacak

Zanlının tespit edildiğini ve evinde arama yapıldığını anlatan polis, evde herhangi kanunsuz bişeye rastlanmadığını açıkladı. Zanlının giriş yaptığı sırada, gümrük memurları tarafından konu elektronik nargilelerin 5 koli halinde görüldüğünü, ancak zanlının kaçmasının ardından elektronik nargilelerin henüz bulunmadığını belirten polis, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç, zanlının, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.