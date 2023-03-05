Polisi çok zorladılar

Suna ERDEN

Lefkoşa’da önceki gece dehşet dolu anlar yaşandı. Peter Ajibola, İsaac Yilpwan Yohanna ve aranmakta olan bir kişi, barışmak bahanesiyle gittikleri evde, Anthony Martins Idaudu’yu döverek 5 bin TL parası ile akıllı cep telefonunu zorla aldı. Kısa sürede tespit edilen Peter Ajibola Olayori ve Isaac Yilpwan Yohanna dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeyee meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, zanlılar Peter Ajibola Olayori, Isaac Yilpwan Yohanna ve aranan bir kişinin, 2 Mart 2023 tarihinde saat 23:30 raddelerinde Ortaköy’de, Lefkoşa Devlet Hastanesi arkasında bulunan bir apartmanda müşteki Anthony Martins Idaudu’nun ikametgahına kendileri ile barışmak istemediği gerekçesiyle gittiklerini söyledi. Polisin aktardığı bilgiye göre ikametgahta konuştukları esnada aralarında çıkan tartışma sonucu zanlılar müştekinin vücudunun muhtelif yerlerine ellerli ve ayakları ile gelişi güzel vurup ciddi bir şekilde darp etti.

Zanlılar, yatak üzerinde duran 5000 TL nakit parayı ve 1450 USD değerinde akıllı cep telefonunu alıp soygun suçunu işledikten sonra, adı edileni zorla evden çıkartıp yürüyerek, Lefkoşa Devlet Hastanesi önüne götürtüp bırakarak adam kaçırma suçunu da işledi.

Soruşturma devam ediyor

Polis yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlılar Peter Ajibola Olayori ve Isaac Yilpwan Yohanna tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini aran bir şahsın olduğunu ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlıların soruşturma maksaltı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.