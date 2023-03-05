Ölümüne sürdü

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde dün öğle saatlerinde meydana gelen kaza sonucu trafik felç oldu.

Polis açıklamasına göre, Mustafa Akif Talaş (E-20) yönetimindeki JR 617 plakalı araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada, AL-PET akaryakıt istasyonu önündeki trafik ışıklarına geldiğinde, tarafında kırmızı ışık yandığı halde durmayıp yola devam etti ve AL-PET akaryakıt istasyonu içerisinden gelip anayola çıkışı yasaklayan “Girilmez” trafik levhasına uymayarak anayola çıkış yapan Halil Berksu (E-61) yönetimindeki NT 126 plakalı araç ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan JR 617 plakalı araç trafik ışıklarına çarparak durabildi.

Trafik ışıklarından düşen parçalar ise trafik ışıklarında beklemekte olan Fuat Çelebi (E-38) yönetimindeki PE 909 plakalı araçta maddi hasara neden oldu.

Kaza sonucu yaralanan JR 617 plakalı araç sürücüsü Mustafa Akif TALAŞ ile NT 126 plakalı araç sürücüsü Halil Berksu’nun, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri sürüyor.

Kaza nedeniyle hem trafik ışıklarında hem de cadde üzerindeki trafik akışında belli bir süre aksaklık yaşandı. Görevli polislerin kazalı araçları kaldırmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

Kırmızı ışıkta geçen kamyon motosiklete çarptı

Öte yandan yine Lefkoşa’da kamyonun kırmızı ışıkta geçerek, motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 42 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hasan Şeytan hafif yaralandı.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, kaza dün saat 17.00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Hasan Şeytan taburcu oldu

Kaza, Ramazan Ergün (E-64) yönetimindeki 07 AUH 251 plakalı kamyon araçla yol üzerinde bulunan trafik ışıklarına geldiğinde kırmızı ışıkta durmayarak, yeşil ışıkta yoluna devam eden Hasan Şeytan (E-42) yönetimindeki MK 044 plakalı motosikletin önünü tıkayarak, çarpışmaları sonucu meydana geldi.

Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan Şeytan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olay hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.