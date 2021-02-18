Hükümete yol gösterdi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümetin yapması gerekenler konusunda önerilerini paylaştı; özel sektörün rahatlatılmasının Maliye gelirlerinin rahatlatacağını, memur maaşlarını ödenir hale getireceğini söyledi.

Özersay konuyla ilgili yazılı açıklamasında hükümetin memurun maaşlarını ödeyebilmek için borçlanmadan önce özel sektörün bu birkaç ayı geçirebilmesi için vergi, SGK ve ihtiyat sandığı gibi yükümlülüklerini üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Özersay; “Nefes almayı sağlamak için hükümetin borçlanma yoluna gitmesi gerekir. Bunu yaparsa maliye zaten gelir elde edebilecek. O zaman zaten memur maaşlarını ödeyebilir. Çıkış yolu budur” diye konuştu.

Hükümeti alacağı ekonomik önlemlere dair açık olmamakla eleştiren Özersay, hükümetin kısa zamanda güven veren bir plan yaparak muhalefetle paylaşması gerektiğini belirtti.

“Reel sektörde çarkların dönmesi sağlanmalı”

Halkın Partisi’nin hükümette olduğu dönemde bu kararların daha iyisini alıp uyguladığını savunan HP Genel Başkanı, “Çeklerle ilgili gün 27, 29 gün değil 3 ay bu çeklerle ilgili rahatlama sağladık. Çok daha düşük bir faizle kredi imkânı yarattık. SGK ve ihtiyat sandığı yükümlülüğü konusunda insanlara daha ciddi bir açılım sağladık. Bu hükümet döneminde yapılması gereken şey, özel sektöre ‘gidin de borçlanın’ demek değildir. Yapılması gereken şey, özel sektörün çarkını döndürmesini sağlamaktır” diye konuştu.

“Harcamaların yerlerini öğrenmek istiyoruz”

Açıklanan ekonomik protokolde tarıma 40 milyon TL ayrıldığını belirten hükümetin, yapılan çağrıya rağmen 40 milyon TL’nin nerelere harcanacağını açıklamadığını belirten Özersay, şöyle konuştu:

“Şu ana kadar bir vizyon görmedik ama özel sektörün önümüzdeki 3 aylık dönemi atlatması yönünde hükümet bir hamle yapacaksa muhalefet olarak destek planını kesinlikle görmek isteriz. Çarçur edilmesine müsaade etmeyeceğiz.”

“İnsanlar hükümete tepkili”

İç borçlanın diğer bir seçenek olduğunu aktaran Özersay, bu konuda bir miktar hareket yeteneği olan hükümetin muhalefetle oturup bir konsensusa varıp bir plan ortaya koyması gerektiğini söyledi. Özersay, “İnsanların, esnafın, işçilerin beklediği kendilerine bin 500 TL verilmesi değildir. O miktar söz verildiği halde verilmediği için insanlar tepki gösterdi. Bunun yerine herkes işinin başına geçip çalışmayı az da olsa ciro yapmayı tercih eder. Hükümetin özel sektörü yeniden ayağa kaldıracak şekilde kaynak bulması gerekir” ifadesini kullandı.

Spehar ile çevrimiçi görüştü

Öte yandan Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth bir görüşme gerçekleştirdiğini ve görüşmede Kıbrıs konusunda son dönemde yapılan temaslara, yaklaşan gayrı resmi beşli toplantıya, güven yaratıcı önlemlere ve salgına karşı mücadelede gelinen duruma ilişkin olarak görüş alış verişinde bulunulduklarını belirtti.

Kudret Özersay, daha önce çeşitli vesilelerle kamuoyuna açıkladıkları üzere Halkın Partisi olarak biz yeni ve yaratıcı fikirlerle bir çıkış yolu bulunması gerektiğini düşündüklerini kaydederek, “Kıbrıs sorununda illa federasyon ya da illa iki devletin ayrılığı diye takılıp kalmak ya da ayak sürümek yanlıştır. Yarım asırlık ezberlerin dışına çıkılmalıdır” ifadelerini kullandı.