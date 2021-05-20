Açılım beklentisi

Suna ERDEN

Sağlık Üst Kurulu, bugün turizm başta olmak üzere birçok konuyu görüşmek için toplanıyor.

Geçtiğimiz Nisan ayının ortasından beri kapalı devre sistemiyle faaliyetlerini sürdüren turizm sektörünün gözü yapılacak toplantıya çevrilirken, Diyalog’a konuşan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, gündeme gelecek konu başlıklarını açıkladı.

Bakan Ataoğlu, aşı kartı, çift PCR ve Covid-19’u geçirmiş olanlardan talep edilecek antijen testiyle hem yurt dışı turizminin hem de Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs arasındaki sınır kapılarından geçişlerin başlamasına dair öneriler hazırladıklarını söyledi. Bakan Ataoğlu, bugün yapılacak toplantıda önerilerinin görüşüleceğini ve turizmle ilgili bir karar üretileceğini açıkladı.

Ataoğlu, “Eğer önerilerimiz kabul edilirse çift aşı ve çift PCR’lı turizm faaliyeti 3 Haziran’da başlayacak.

Ataoğlu, Başbakan Ersan Saner’in de 3 Haziran’da çift aşı ve çift PCR’lı turizmin başlayacağını söylediğini aktardı.

Turizm ele alınacak

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, uzun süre önce hazırladıkları çift aşı ve çift PCR’lı turizmle ilgili önerilerinin bugün Sağlık Üst Kurulu tarafından görüşüleceğini söyledi.

Bakan Ataoğlu, bunun yanı sıra sınır kapılarından geçişlerle ilgili de öneri hazırladıklarını ifade etti. Ataoğlu, “Aşı veya Covid-19’u geçirmiş antijen testi yaptırmış şahısların güneyden kuzeye geçişlerine izin verilmesi yönünde öneri hazırladık. Bu öneri de toplantı da ele alınacak” dedi.

Bakan Ataoğlu, bugün turizmle ilgili bir karar üretileceğini vurgularken, “Eğer adım atılırsa



3 Haziran’da kapalı devre turizminin yanı sıra kapılardan ve yurt dışından çift aşı, çift PCR’lı ve antijen testleriyle turist alınacak” şeklinde konuştu.Ataoğlu, önceki gün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında Başbakan Saner’in 3 Haziran’da çift aşılı - çift PCR’lı turizmin açılacağını söylediğini de aktardı.Bakan Ataoğlu, “Turizm geniş bir yelpazeye sahip bir sektör. O yüzden sadece oteller değil turizmden beslenen birçok sektörün gözü alınacak kararlarda” dedi.

Halkın desteği şart

Turizm sektörünün canlanması için bakanlık olarak yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Ataoğlu, halktan da destek istedi. Ataoğlu, şunları söyledi:

Halkımızı şunu bilmelidir; yapılan açılımların sürdürülebilir olması için kurallara uyulmalıdır. Sosyal mesafe, maske ve hijyen önlemleri her zaman uygulanmalıdır. Vatandaşlarımız açılımların kalıcı olmasını istiyorsa bir daha kapanmak yaşanmasını istemiyorsa önlemlere çok dikkat etmelidir.

Açılım sürdükçe esnafın yüzü gülecek, ekonomi canlanacak, insanlarımız rahat nefes alacak. Salgın nedeniyle yaşadığımız zorlu süreci hep beraber kurallara uyarak ve açılımların kalıcı olmasını sağlayarak atlatabiliriz.

3 günde 9 milyonluk gelir

Bakan Ataoğlu, geride bıraktığımız Ramazan Bayramı’nda turizmle ilgili rakamları da açıkladı. Ataoğlu, yoğun girişimler sonucu bayramda iç turizmin yapılmasını sağladıklarını ifade etti. Ataoğlu, “Bayramda 3 bin 15 kişi iç turizmden yararlandı. Kapalı devre turizmi kapsamında ise 2 bine yakın kişi geldi. Ülkemizde üç günlük bayram tatilinde açık olan oteller 9 milyon lira gelir elde etti” şeklinde konuştu.

Bakan Ataoğlu, rakamlarla ortaya çıkan gerçeğe bakıldığında turizm sektörünün ülke için öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirtti.

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