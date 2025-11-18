Anlamlı mesaj

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kıbrıs Türkü'nün ilk baştan beri gösterdiği cesaret irade ve yapıcı tutumu Rum tarafı da gösterirse Ada'da egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statüye dayalı, kalıcı, adil ve gerçekçi bir çözüm bulunabilir. Değilse adaletsizlik üzerine hiçbir çözüm bina edi-lemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdo-ğan açıklamasında Kıbrıs konusuna da değindi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesini müteakip ilk resmi yurt dışı ziyareti vesilesiyle Tufan Erhurman'ı Ankara'da misafir ettiklerini anımsatan Erdoğan, "Sayın Erhurman'ın son dönemde Rum kesimine yönelik mesajlarında Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliğinden ödün verilmeye-ceğini vurgulaması önemlidir. Geçmişte defalarca denenmiş ve netice alınmamış önerilerin tekrar ısı-tılmaya çalışılmasını vakit kaybı olarak görüyoruz. Kıbrıs meselesinin çözümü çeşitli vesilelerle altını çizdiğimiz üzere iki devletin bir arada var olmasından geçiyor. Kıbrıs Türkü'nün ilk baştan beri gösterdi-ği cesaret irade ve yapıcı tutumu Rum tarafı da gösterirse Ada'da egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statüye dayalı, kalıcı, adil ve gerçekçi bir çözüm bulunabilir. Değilse adaletsizlik üzerine hiçbir çözüm bina edilemez" dedi.

