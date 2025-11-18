Bu sorun kolay çözülmez

Abdullah SUİÇMEZ

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hrisostudulis’in yapacağı ilk görüşme, vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Vatandaşlar, ilk görüşmeden pek bir beklentilerinin olmadığını söylerken, iki tarafın uzlaşı arayışına girmesi gerektiğini dile getirdi. Vatandaşlar, sınır kapıları, karma evliliklerden olan çocukların kimlik sorunları gibi başlıklarla ilerlemeye sağlanabileceğini söyledi.

Ne dediler…?

Melek Özlüses

“Hristodulidis ve Erhürman’dan beklentimiz var. Her şeyin güzel olmasını diliyorum. Ümidim var, bu Kıbrıs sorununu çözebilirler. Reşat Akar’ın ‘Gündem Özel’ programını her zaman severek izliyorum. İnönü’deki ablam da programın abonesidir.”

Erhan Doygut

“Hristodulidis ve Erhürman görüşmesi önemlidir. Beklentimiz, ortak konularda pozitif yönde ilerlemektir. Bence ilk görüşmede Kıbrıs sorunuyla ilgili büyük bir adım atılmaz. Belki bazı fasıllar ele alınır. Özellikle kapılar ve iki toplumlu etkinliklerde ilerleme bekliyoruz. Kıbrıs sorunu kısa sürede çözülmez; iki lider ve garantör devletlerin katkısıyla olur. Pozitif yönde ilerlemek önemli bir adımdır. Cumhurbaşkanımız Erhürman hem seçim öncesi hem sonrası önemli noktalara temas etmiştir. Kıbrıs sorununda adım bekliyoruz.”

Muzaffer Pamit

“Şu anda Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili bir beklentim yok. Görüşmeler sadece ısınma turu olacak. Zihniyetler farklı; Rum tarafı cumhuriyeti paylaşamadığı için çözüm konusunda inancım yok. Tabii ki anlaşmadan yanayız, ama şu anda çözüm beklemiyorum.”

Hüseyin Yemcioğlu

“Rumların tek derdi Türk askerinin adadan gitmesidir. Garantiler kalkarsa belki anlaşma olur, yoksa hiçbir zaman anlaşma olmaz. Rum tarafı iki bölgeli bir çözümü kabul etmez; bu şekilde anlaşma mümkün değildir.”

Fatma Mızrakcı

“Kıbrıs’ta çözüm olmaz. Uzun yıllardır hiçbir şey değişmedi. Kıbrıs Rum ve Türk tarafı iki ayrı toplum olarak yaşamaya devam eder. Çözümün olmamasının nedeni, her iki tarafın da taviz vermeye hazır olmamasıdır. Yıllardır görüşmeler yapılıyor, ancak netice alınamadı.”

Tevfik Cengiz Kastamonulu

“Kıbrıs’ta çözüm için hiçbir beklentim yok. Her iki toplumda barış havası yok. Güney Kıbrıs Avrupa Birliği’ne girdi, bazı ülkeler buraya yerleşti; Rumların barışla ilgisi yok. Erhürman’a oy verdim ama çözüm konusunda beklentim yok. Halk zor durumda, çocuklarımı okuttum ama keşke okutamasaydım. Yakın zamanda Kıbrıs’ta çözüm olmayacak. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın attığı düğüm çözülemez.”

Ahmet Kandulu

“Rumlarla uzlaşı olmayacağı için Kıbrıs’ta anlaşma olmaz. Savaş gazisiyim. Rumlar bize çok çektirdi. Bu nedenle çözüm konusunda ümidim yoktur. Bizler Rumlarla bir arada yaşayamayız. Çünkü; Rumların Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama ideali vardır. Biz geçmişte yaşadığımız acıları affederiz ancak onlar kabullenmez. Biz biraz yufka yürekliyiz.”

Mehmet Özlüses

“Kıbrıs’ta son 5 yılda sosyal anlamda bile görüşme gerçekleşmedi. Kıbrıs sorununu Kıbrıslı Rum ve Türkler tek başına çözemez; Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz paylaşılmadı. Büyük güçlerin etkisi sürüyor. Yani iki taraf garantörler olmadan çözüm sağlayamaz. Kıbrıs’ta birçok sorun var eğer çözüm olursa hayat daha kolay bir hale gelir. Kuzeyde her şey çok pahalıdır. Eskiden Rumlar kuzeye geçerdi hatta kuyruk oluşurdu şimdi tam tersi oldu Türkler güneye daha çok geçmeye başladı. Güneye gidişler artınca Kermiya’dan geçişlerde sorun yaşanıyor. Lefkoşa’da yeni bir geçiş kapısı açılsın, insanlar saatlerce beklemesin. Ayrıca annesi veya babası Türkiye vatandaşı olan çocukların kimlik sorunu çözülmeli.”

Cuma Rengin

“Kıbrıs’ta çözüm olmaz, ancak liderlerin görüşmesi önemlidir. İlerisi için tarih belirlenebilir. Kıbrıs’ta çözümü istemeyen taraf Rumlardır, Türkler çözüm ister. Rumlar, Avrupa Birliği ve diğer ülkeler tarafından tanınıyor; aldıkları desteği bizimle paylaşmak istemezler.”