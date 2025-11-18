Yeterli hizmet verilemiyor

Sağlık örgütleri, KKTC'de 120’si uzman olmak üzere toplam 560 diş hekimi varken, kamuda sadece yaklaşık 30 diş hekimi ve 4 uzman diş hekimi istihdam edildiğini belirtti.

Diş Hekimliği Haftası dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında kamusal ağız ve diş sağlığı konusunda sorunlar yaşandığı; kamudaki diş hekimi sayısının yetersiz olduğu da belirtildi. Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası (KTDTO) tarafından 17-22 Kasım Diş Hekimliği Haftası dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler ve sektörde yaşanan sorunlar dün yapılan basın toplantısında aktarıldı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) binasında saat 10.00’da başlayan basın toplantısında KTDTO Başka-nı Dr. Dt. Turhan Ulutekin, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası (KTTO) Başkanı Dr. Erol Barçın ve Kıbrıs Türk Ta-bipler Birliği (KTTB) Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan birer konuşma yaptı.

Hekim sayısı ülke ortalamasının çok üzerinde

KTDTO Başkanı Dr. Dt. Turhan Ulutekin konuşmasında, yıllardır dile getirdikleri sorunları çözüme ulaşmamaları nedeniyle bir kez daha paylaşmak zorunluluğu doğduğunu söyledi.

En temel sorunun ülkede hızla artan Diş Hekimliği Fakülteleri ve artan hekim sayısı olduğunu kaydeden Ulutekin, bugün diş hekimliği kontenjanlarının tamamen durdurulması durumunda bile hekim sayısı-nın ülke ortalamasının çok üzerinde olduğunu kaydetti.

Barçın: Vücut sağlığın ayrılmaz bir parçası

KTTO Başkanı Dr. Erol Barçın da ağız ve diş sağlığına estetik açıdan değil, genel vücut sağlığının ayrıl-maz bir parçası olarak bakmak gerektiğini söyledi. Barçın, diş sağlığının “Kalp-damar hastalıklarından diyabete, beslenme sorunlarından yaşam kalitesine kadar birçok alanda belirleyici rol oynamaktadır.” ifadesini kullandı.

Dalkan: Acil diş hekimliği hizmeti yok

KTTB Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan da kamusal ağız ve diş sağlığı konusunda da sorunlar yaşandı-ğını kaydetti ve “KKTC'de 120’si uzman olmak üzere toplam 560 diş hekimi varken, kamuda sadece yaklaşık 30 diş hekimi ve 4 uzman diş hekimi istihdam edilmiştir.” dedi.

Ülkede acil diş hekimliği hizmetlerinin bulunmadığını da belirten Dalkan, gece saatlerinde, hafta sonla-rında veya resmî tatillerde akut ağrı yaşayan, travma geçiren, kanaması durmayan ya da acil müdaha-le gerektiren hastaların başvurabileceği kamusal bir merkez olmadığını dile getirdi.

Dalkan, her ilçeye bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kurulması gerektiğini de aktararak, hükümetlerin yıl-lardır bu zorunluluğu görmezden geldiğini savundu.

Bazı üniversitelerin diş hekimliği ve diş hekimliği doktora programlarının eğitim standartları konusun-da endişeleri olduğunu da kaydeden Dalkan, “Ülkede 560 diş hekimi üyemiz varken, yalnızca Kıbrıs’ta şu anda okuyan 313 KKTC vatandaşı diş hekimliği öğrencisi bulunması; buna rağmen yeni fakültelere izin verilmesi, akıl ve bilim dışı bir planlama örneğidir.” görüşünü aktardı.

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2025, 10:03