‘Adalet sağlansın’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Silver Beach sahilinde geçtiğimiz hafta Cuma günü cansız bedeni bulunan Ahsen Nur Kilitçioğlu’nun (26) ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, ailesi kızlarının akıbetiyle ilgili tüm gerçeklerin araştırılmasını talep etti.

Diyalog muhabirine konuşan genç kadının annesi Sıdıka Öztürk Yıldırım ve babası Haluk Yıldırım, kızlarının ölümüyle ilgili şüpheli durumlar olduğunu, soruşturmanın titizlikle yürütülerek, gerçeklerin ortaya çıkarılmasını istedi. Sıdıka ve Haluk Yıldırım çifti, kızlarının ölümündeki nedenin şeffaflıkla açıklığa kavuşturulmasını talep etti. Aile bazı sivil toplum örgütlerinin de desteğini aldıklarını ifade etti ve adaletin sağlanması için gereken her şeyi yapacaklarını ifade etti.

Soruşturma sürüyor

Ahsen Nur Kilitçioğlu’nun cansız bedeni 30 Mayıs 2025 tarihinde Silver Beach Plajı’nın yaklaşık bir kilometre kuzeyinde, kayalıklar arasında bulunmuştu. Kilitçioğlu’nun otopsisinde, ölüm sebebinin “beyin kanaması ve suda boğulma” olduğu belirlenirken, adli ölüm soruşturmasının sürdüğü açıklandı. Kilitçioğlu’nun ölümüyle ilgili kamuoyuna yansıyan iddiaların ardından Gazimağusa Polis Müdürlüğü'ne bağlı ekipler soruşturmayı derinleştirirken, sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağı duyuruldu.



Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2025, 04:22