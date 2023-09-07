31 kişi yaralandı

İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde ise 5 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise kayboldu.

İstanbul'un kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi. Yağış nedeniyle yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Kadıköy, Sultanbeyli ve Üsküdar'da, Avrupa Yakası'nda ise Bahçelievler, Kağıthane, Beylikdüzü'nde çakan şimşekler dikkati çekti. Başakşehir'de evlerini su basan 3 kişinin üşütme şikayetiyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin acil servisine başvurduğu, genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili bir açıklama yaptı. 31 yaralının 8'inin tedavisinin devam ettiğini belirten Yerlikaya, "Hayati tehlikeleri olmadığını biliyoruz." dedi.

Kırklareli'nde 5 can kaybı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde önceki sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açtı. Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suyun Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle bir süre yol trafiğe kapatıldı ve suların çekilmesi sonrası trafik akışı yeniden başladı. İğneada beldesindeki selde kaybolan 6 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalarda şu ana kadar 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Kayıp bir kişi ise halen aranıyor.

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2023, 10:11