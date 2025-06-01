33 kişi gözaltında

İstanbul merkezli dört ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP'li belediyelere yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturmada, 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 33 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması, Büyükçekmece Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüyle ilgili dört ayrı soruşturma kapsamında aralarında CHP'li belediye başkanlarının olduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.

Çalışmalarda üç kişinin cezaevinde, üç şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Operasyon kapsamında ekiplerin, firari durumdaki 9 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Suçlamalar neler?

Yeterli olmayan firmalara iş verilmesi, hafriyatın kaçak alanlara dökümü ile kazanç elde edilmesi, ihaleler karşılığında belediye yöneticilerinin maddi menfaaat sağlaması suçlamalardan bazıları.

Gözaltı kararı bulunanlar

Gözaltı kararı bulunanlar arasında; İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, Avcılar Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Daka ve Mehmet Mandacı ile Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, ve Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı olduğu öğrenildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında Avcılar, Büyükçekmece, Seyhan, Ceyhan ve Gaziosmanpaşa Belediyelerinin binalarında arama yapıldığı öğrenildi.

