Temmuz’a hazırlık

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Ada’daki temaslarını “özlü bir açıklama olmadan” tamamladığı, dikkatlerin artık garantör ülkelerde olduğu bildirildi.

Fileleftheros “Dikkatler Garantörlerle Randevusunda” başlıklı haberinde Holguin’in yarın Ankara’da yapacağı görüşmenin Kıbrıs sorunundaki görüntüyü netleştireceği” yorumunu yaptı.

Holguin’in Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceğini hatırlatan gazete “Fidan’ın aktaracaklarının, temmuzda New York’ta gerçekleştirilecek genişletilmiş konferanstaki ilerleme olasılıklarını büyük ölçüde belirleyeceğini” yazdı.

Holguin’in daha sonra Yunan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis ile görüşmek üzere Atina’ya, ardından Londra ve Brüksel’e gideceği ancak “Brüksel öncesinde Kıbrıs’ta bir temas turu daha gerçekleştirebileceği” kaydedildi.

“Görüşmelerim olumlu geçti”

Bu arada BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, Genel Sekreter tarafından düzenlenecek bir sonraki toplantıdan önce Kıbrıs’a yeniden gelmeyi planladığını açıkladı.

Holguin, yazılı açıklamasında, 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre'de düzenlenen gayriresmi geniş kapsamlı toplantının ardından Kıbrıs’a döndüğünü hatırlattı.

Ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile olumlu görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Holguin, liderlerin uygulanabilir olduğunu düşündükleri somut girişimlerde ilerleme kaydetme isteği gösterdiğini aktardı. Ayrıca, mülkiyet sorunu ve Ada’daki diğer gelişmelerin ele alındığını ifade etti.

Holguin, "Temmuz ayındaki gayriresmi geniş kapsamlı toplantıdan olumlu bir sonuç çıkmasının önünü, gerçek bir güven inşa ederek açabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Üçlü formatta yürütülen görüşmelerde, tarafların temsilcileri Güneş Onar ve Menelaos Menelau ile, kaydedilen ilerlemeyi ayrıntılı şekilde ele aldıklarını belirten Holguin, bu görüşmelerin güven ortamı oluşturmak adına önemli bir adım olduğunu vurguladı.

