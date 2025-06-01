Alım gücü kalmadı

Abdullah SUİÇMEZ

Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı ancak kasaplar istediği satışı yapamadı. Yaklaşık 15-20 yıldır kurban satışıyla uğraşan kasaplar, bu yılki satışların önceki yıllara kıyasla daha düşük kaldığını belirtti. Geçmiş yıllarda her kasap dükkanının 70 ile 100 adet arasında kurban siparişi aldığını belirten kasaplar, bu yıl sayının 15’e kadar düştüğünü söyledi. Kasaplar, bunun nedenini ekonomik dar boğaz olduğunu ifade etti.

Kuzu fiyatının 20 bin liraya kadar çıktığını belirten kasaplar, “Bayrama yakın canlı hayvan kilosu 300 liradan 350’ye çıktı. Bu durum kurbanlık fiyatlarını etkiledi. Alım gücü her geçen gün eriyen vatandaş kurbanlık talebinde bulunmadı” dedi.

Ne dediler…?

Durdu Özdeğirmenci

“Geçtiğimiz yıllara göre kurban satışlarında düşüş var. Eskiden 60-70 hatta 100 tane kurban keserken, şimdi 15 taneyi zor buluyoruz. Kurbanı kesiyorduk, parçalıyorduk ve müşteriye eti veriyorduk. Bayrama az kaldı ama pek arayan soran yok. Kurban talep edenler eski müşterilerimizdir. Yaklaşık 15 gün önce Hayvancılar Birliğine gittik ve canlı hayvan fiyatının kilosunun 300 lirada sabit kalmasını talep ettik. Ancak bir hafta sonra 320-350 lirayı geçti. Bir kuzu 20 bin liradır. İnsanlarım alım gücü düştü, pahalılık aldı başını gitti.”

Mehmet Kerimoğlu

“Bir ay önce kasaplar ve Hayvancılar Birliği canlı hayvan kilosunun 300 lira olması konusunda anlaştılar. Çok güzel uygulama yapıldı. Ancak bu anlaşmaya sabit kalmadılar. Kasap hayvan bulamayınca üreticiden 350 liraya aldı, o zaman serbest piyasada fiyatlar arttı. Kurban Bayramına kadar canlı hayvanın kilosu 400 liraya kadar çıkacak. Üretici bir hayvan getirsin, tüketici ve vergi dairesi de gelsin, görsünler karımızı. Yüzde 20’si vergiye gidecek. Dükkan giderleri, maliyetler her gün artıyor. 650 liraya kuzu satamıyorum.

Mesela müşteri 10 bin liralık et aldı ve karttan ödedi, bunun 500 lirasını banka alıyor. Ben çalışıyorum, banka kazanıyor. Böyle olunca maliyetlerimiz artıyor. Yazık ve günah, bununla ilgili önlem alınmalı. “