Plaket takdim edildi

Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda beş yıl boyunca görev yapan ve görev süresini tamamlayan öğretmenlere veda töreni düzenlendi.

Girne Öğretmenevi’nde gerçekleşen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törene Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam, Bakanlık bürokratları ve öğretmenler katıldı.

Başçeri: Yaptığınız görev çok önemli

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri yaptığı konuşmada, beş yıl önce öğretmenleri “hoş geldiniz” diyerek karşıladığın söyledi.

Büyükelçi Başçeri, öğretmenlerin görev süresince üstlendikleri sorumluluğun sıradan bir eğitim faaliyeti olmadığını belirterek, “Beş yıl önce söylediğim gibi, burada yaptığınız görev çok önemli, tarihi bir misyon. 1950’li yıllardan bu yana süren Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim neferleri her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olmuştur.” dedi.

Kıbrıs Türk halkının kültürünü, dilini ve dinini yaşatmak için verdiği mücadelede, öğretmenlerin beş yıl boyunca önemli katkılar sunduğuna işaret eden Başçeri, tüm öğretmenlere teşekkür ederek, bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.

Çavuşoğlu: İz bıraktınız

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da öğretmenlere hitap ederek, Kıbrıs’ta görev yapan öğretmenlerin sadece bilgi için değil, milli bir görevle adaya geldiklerini vurguladı.

Öğretmenlerden, geldiklerinde Kıbrıs’ı tanıdıkları gibi, giderken de burada gördüklerini anlatmalarını isteyen Çavuşoğlu, Kıbrıs’a ilk öğretmenlerin 1942 yılında gelmeye başladığını hatırlattı.

Kendi öğretmenlik yıllarında da Türkiye’den gelen öğretmenlerle aynı apartmanda kaldığını ve hala görüştüğünü belirten Çavuşoğlu, “Buraya bir büyükelçi gibi geldiniz, şimdi de bizim büyükelçimiz olarak Türkiye Cumhuriyeti coğrafyasına gitmenizi istiyoruz.” diye konuştu.

Çavuşoğlu, öğretmenlerin mesleki katkılarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yaşamınızda iz bırakan mutlaka Kıbrıslı Türk insanlar vardır, ya da siz onların yaşamlarında iz bıraktınız. Bizim en büyük reklamımız sizler olacaksınız.” ifadelerini kullandı.

Ökten: Bizim yolumuzu açtınız, destek oldunuz

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten de beş yıl boyunca sabırla, azimle, gayretle hizmet eden öğretmenlere teşekkür etti.

“Bizim yolumuzu açtınız, destek oldunuz.” diyen Ökten, bunun bir hizmet yarışı, bayrak yarışı olduğunu söyledi. Bunun bir veda değil bir devam olduğunu vurgulayan Ökten, “Burada bir virgül koyuyoruz ve başka yerlerde yine insanlığa, milletimize hizmet etmek için var olacağız.” ifadelerini kullandı.

Sevgiyle, sabırla, anlayışla…

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam da öğretmenlere teşekkür ederek, beş yıl boyunca sadece ders anlatmakla kalmayıp, sevgiyle, sabırla, anlayışla iz bıraktıklarını belirtti.

Etkinlikte, açılış konuşmasını öğretmenler adına yapan Salim Yurdakan ise “Aynı kaderi paylaşan, aynı dili konuşan, mazisi bir olan çocuklarımızla ve onların değerli aileleriyle bir arada çocuklarımızın aydınlık yarınlarına yürümelerine şahitlik ettik.” dedi.

Konuşmaların ardından öğretmenlere belge ve plaketleri takdim edildi.