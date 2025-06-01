İlk sırada Çinliler

Güney Kıbrıs’ta son 10 yılda pasaport ve “altın vize” verilen yabancıların sayısının 30 bini geçtiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos’un, AKEL Milletvekili Yorgos Kukumas’ın sorusuna verdiği yanıtta, son 10 yılda Güney Kıbrıs’ta pasaport ve Güney Kıbrıs’a yatırım yapan üçüncü ülke vatandaşlarına acil göç izni verilmesi sürecini betimleyen “altın vize” verilen yabancı sayısının 30 binden fazla olduğunu belirttiğini yazdı.

Habere göre Keravnos, 28 bin 660 üçüncü ülke vatandaşına ev satın aldıkları, 7 bin 372 kişiye ise yatırım yaptıkları gerekçesiyle daimi oturma izni verildiğini belirtirken 61 bin 128 kişiye ise, yabancı şirketlerde çalışabilmeleri için geçici oturma/çalışma izni verildiğini vurguladı.

Keranvos, söz konusu dönemde, ev alımı sebebiyle daimi oturma izni verilenlerden 10 bin 100’ünün Çin, 8 bin 478’inin Rusya, bin 822’sinin Lübnan,983’ünün Ukrayna, 907’sinin Ürdün, 699’unun İran, 586’sının Mısır, 412’sinin Vietnam, 346’sının Suriye, 277’sinin ABD ve 251’inin İngiltere vatandaşı olduklarını belirtirken 3 bin 267’sinin ise diğer ülkelerin vatandaşları olduklarını, bu rakamlara, asıl izin sahibinin aile bireylerinin de dahil olduğunu ifade etti.