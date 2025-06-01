Doyasıya eğlence

Gönyeli-Alayköy Belediyesi tarafından düzenlenen ve önceki gün kortej yürüyüşüyle başlayan Çocuk Şenliği devam ediyor. Aileleriyle birlikte şenliğe katılan çocuklar uçurma uçurdu, çeşitli etkinliklerle güzel vakit geçirdi. Yüz boyama, dans, oyun gibi çeşitli aktivitelerin yer aldığı şenlikte çocuklar gönüllerince eğlendi. Palyaço gösterisi, halk dansları ekipleri çocuklar için performans sergilerken, Yenikent Belediye Bulvarı dolup taştı.

Çocuklar, etkinlikte çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla pankartlar da taşıdı. Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, “Çocuklarımız muhteşem gösteriler sergilerken, dansları, şarkıları, enerjileriyle bizleri büyüledi.

Hayalimiz, çocukların gülümsemesiyle nefes alan bir kent ve bu hayali birlikte büyütüyoruz”dedi.