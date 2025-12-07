4 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi tarafından E.K.(E-22) ve M.C.G.’nin(E-21) kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada; satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 44 gram ağırlı-ğında hintkeneviri, 4 adet sarma sigara, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 95 bin 955 TL, bin 140 Euro ve 100 Sterlin para ele geçirildi.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen F.O.(E-31)ile U.Ö.de (E-31) tutuklandı. Haklarında soruşturma başlatılan 4 zanlı mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındı.

Polis, 5 Aralık tarihinde saat 15.30 raddelerinde E.K. ve M.C.G.’nin Ceyhan Sokak’taki ikametgahla-rında arama gerçekleştirildiğini belirtti.

Polis memuru, ikametgahın salon bölümünde masa üzerinde e satışa hazır şekilde paketlenmiş 16 adet foil içinde toplam yaklaşık 14 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulunduğu-nu, ayrıca yine salon kısmında 4 adet içime hazır tütünle karışık hintkeneviri olduğuna inanılan sarma ürünün tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru, zanlı M.C.G.’nin yatak odasında yapılan aramada, duvar dolabı içerisinde muhafaza edilen sırt çantasında 30 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan maddenin ele geçirildiğini belirtti.

Uyuşturucu geliri de ele geçirildi

Polis, aynı çanta içerisinde uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan toplam 95 bin 955 TL, bin 140 Euro ve 100 Sterlin bulunduğunu, tüm emarelerin zapt edilerek zanlıların suçüstü hali gereği tu-tuklandığını ifade etti.

Zanlıların uyuşturucuları F.O. ve U. Ö.’den aldıklarını beyan etmeleri üzerine bu şahıslar aleyhine der-dest emri temin edildiğini kaydeden polis, Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandıklarını açıkladı. Polis, F. O.’nun ikametgahında yapılan aramada apartmanın giriş kısmındaki elektrik sayacı dolabı içerisinde bir adet hassas terazi bulunduğunu aktardı.

Polis, zanlı U. Ö.’nün ise Surlariçi bölgesinde bulunan bir otelde tespit edilerek üzerinde yapılan ara-mada giymekte olduğu pantolonun sol cebinde alüminyum folyoya sarılı yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan maddenin bulunduğunu, emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ile incelenmesi gereken kame-ra görüntülerinin bulunduğunu ifade ederek, 3 gün ek süre temin etti.

