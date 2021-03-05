Satışa hazır 3 kiloya yakın uyuşturucu

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri önceki gün Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda 3 kiloya yakın hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda Nijerya uyruklu Oluchi Oscar Okoye (27) ve Enoma Foster Ekogiawe (39) tutuklanırken, uyuşturucu maddenin 20 Şubat 2021 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan ülkeye ithal edildiği öğrenildi.

Zanlıların uyuşturucu maddeleri bol baharatlı ve keskin kokusu olan Nijerya yemeklerinin arasına gizleyerek, ülkeye soktukları bilgisi elde edilirken, polisteki ifadelerinde hintkenevirini paketleyip, tanesi 100 liraya sattıklarını itiraf ettikleri açıklandı.

Mahkemede operasyonla ilgili bilgileri aktaran polis, önceki akşam saat 18.50 sıralarında zanlıların Haspolat’taki evinde arama yaptıklarını söyledi. Polis memuru, yapılan aramada zanlı Enoma Foster Ekogiawe'nin cebinde, 8 gram hintkeneviri ile 700 TL bulunduğunu açıkladı. Polis, Oluchi Oscar Okoye'nin yatak odasında kalem cüzdanında satışa hazır 24 paket şeklinde 33 gram, elbise dolabında 62 paket şeklinde 85 gram, valizde Nijerya yemekleri içerisinde gizlenmiş yaklaşık 2 bin 500 gram hintkeneviri ele geçirildiğini açıkladı. Polis, ayrıca Oluchi Oscar Okoye'nin üzerinde 3 bin 600 TL nakit para da bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlıların evinde ele geçirilen madde miktarının yaklaşık 3 kilo ağırlığında olduğunu ifade etti.

Getirip, paketleyip, sattılar

Gözaltına alınan zanlıların ifadelerinde uyuşturucu maddeleri aranan bir şahıs ile 20 Şubat 2021 tarihinde getirdiklerini, 3’er gram halinde paketleyip, tanesini 100 TL karşılığında sattıklarını itiraf ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların tasarruflarında bulunan paraları da uyuşturucu satışından kazandıklarını söylediklerini açıkladı.

Geniş çaplı soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, uyuşturucu maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı’na, maddelerin muhafaza edildiği naylon poşetlerin Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Parmak İzi İnceleme Şubesine gönderileceğini dile getirdi.

Polis, ayrıca söz konusu maddeleri ülkeye ithal edenlerden biri olan bir zanlının da arandığını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, ilk etapta bir gün süreyle tutukluluk talep etti. Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.