Zarar tespit edildi

St. Hilarion Kalesi’ndeki kafeteryanın önceki akşam saatlerinde yanmasıyla ortaya çıkan hasar, dün netleşti. Yangında kafeteryanın ahşap çatısı ve zemininin tamamen yandığı, ancak alevlerin diğer bölümlere sıçramasının önlendiği görüldü.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi yetkilileri ve ekipleri, sabah saatlerinde St. Hilarion Kalesi’nde incelemelerde bulundu.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Nazım Ced ve Dairenin Girne Şube Amiri Gözem Gökhan, St. Hilarion Kalesi’nde Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklama yaptı.

Nazım Ced, yangının, yakında paratoner olmasına rağmen yıldırım düşmesi sonucu çıktığını, görgü tanıklarının yangının çıktığı yere 3-4 kez yıldırım düştüğünü teyit ettiğini söyledi. Göreve başladığı gün böyle bir olayla karşılaştığını aktaran Nazım Ced, yangının önce çatıda çıktığını da kaydetti. Ced, yangın sırasında pandemiden dolayı kafeteryanın kapalı olmasının, elektrik olmayışının, yangının büyümemesi açısından avantaj olduğunu bildirdi.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Nazım Ced, hasar tespiti çalışmalarının başladığını, yanan bölümün projesinin Dairenin arşivinde bulunduğunu ve alevlerin yok ettiği yerin mümkün olan en kısa zamanda yeniden yapılacağını belirtti.