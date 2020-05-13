Rum polisinden kendi vatandaşına ret!

Rum polisi, Metehan sınır kapısından Güney Kıbrıs’a geçmek isteyen Rum bir kadına izin vermedi.

Yeni tip koronavirüs salgını başladığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bulunan Foteini Amanatidu adlı Rum kadın bugün Güney Kıbrıs’a geçmek istedi.

KKTC polisinin Foteini Amanatidu’nun işlemlerini yapıp geçiş izni vermesine rağmen Rum polisi, karantina yerinin hazır olmadığını iddia ederek kendi vatandaşına geçiş izni vermedi.

İki saat ara bölgede bekleyen Amanatidu, güney Kıbrıs’a geçme çabasından sonuç alamayınca yeniden KKTC’ye giriş yaptı.

Rum Yönetimi, geçen hafta, Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türk işçilerin Güney’e geçişi konusunda açıklama yapmış ve “Rum hükümetinin sadece 4 geçiş noktasını kapattığını, diğer 5 geçiş noktasının hala açık bulunduğunu, kapıları kapatanın Türk tarafı olduğunu” iddia etmişti.