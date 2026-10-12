Katliam gibi 

Manisa’nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 27 kişi yaralandı. Kazayla ilgili otobüs şoförü, yedek şoför ve çekici şoförü gözaltına alındı.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Akhisar Gişeleri yakınlarında saat 11.11 sıralarında tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu büyük bir kaza meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kazada 11 kişi yaşamını yitirirken, 27 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, olay yerinde yaptığı açıklamada, kazada 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin yaralandığını bildirdi. Özkan, yaralılardan 16’sının sarı, 9’unun yeşil, birinin ise kırmızı kodla hastanelere sevk edildiğini belirtti.

Toplam 34 yolcunun bulunduğu otobüste üç mürettebatın yer aldığını ve kazaya çekici şoförünün de karıştığını kaydeden Özkan, AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin koordineli şekilde çalıştığını söyledi.

Vali Özkan, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda olay yerindeki çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti.

Üç kişi gözaltına alındı

Kazanın ardından otobüs şoförü M.A., otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin şoförü H.K. gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kazayla ilgili Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve soruşturmanın üç Cumhuriyet savcısı tarafından titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerinin hızla olay yerine sevk edildiğini belirterek, sürecin ilgili kurumlarla birlikte yakından takip edildiğini bildirdi.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi

Kazada yaşamını yitiren 11 kişinin kimlikleri belirlendi. Hayatını kaybedenlerin Cemile Memişçi (71), İhsan Taşçı (73), Mümine Eryılmaz (75), Zülfinaz Tosun (64), Sevgi Kabaroğlu (70), Safinaz Elkurt (76), Vesile Ekici (65), Şahinaz Boran (81), Fikriye Yur (78), Semra Şentürk (58) ve Kadriye Turhanlar (88) olduğu öğrenildi.

