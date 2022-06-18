Alkol testi temiz çıktı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 48 yaşındaki Ahmet Serin’e çarparak ölümüne neden olan Damla Nailer hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının kaza esnasında alkollü olmadığına dair tespit yapıldığı belirtildi. Kazada yaşamını yitiren Ahmet Serin’in kan analizinin yapıldığı, 207 miligram alkol tespit edildiği açıklandı.

Mahkemeye meseleyi aktaran polis çavuşu Hazar Aşçıoğlu, zanlının, 11 Haziran 2022 tarihinde, saat 21.50 sıralarında 15 Ağustos Bulvarı üzerinde, aracı ile doğu istikametine seyrederken, dikkatsizliği sonucu, bisikleti ile marketten yaya bir şekilde çıkan Ahmet Serin’e çarptığını anımsattı.

Serin’in 12 Haziran 2022 tarihinde vefat ettiğini bildiren polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının kaza esnasında alkollü olmadığını, Ahmet Serin’in kanında ise 207 miligram alkol tespit edildiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, mahkemeden uygun teminat talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının 40 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin, 150 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile tutuksuz yargı kararı verdi. Yargıç, ayrıca zanlının, davaları sonuçlanana kadar sürüş ehliyetine el konmasına emir verdi.