İyi bayramlar

Suna ERDEN

KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıldönümü arifesinde turizm kenti Girne ve Gazimağusa’nın elektrikleri “bakım, onarım, arıza’ gibi gerekçelerle saatlerce kesildi.

İşlerini yapmakta zorlanan vatandaşlar gün boyu Diyalog medyayı arayıp, tepkisini dile getirdi.

Bazı vatandaşlar “39 yılda bir elektrik sorununu çözemeyenler kahramanlık nutku atmasın. Buna hakları yoktur” dedi.

Yazın sıcağında, kışın soğuğunda…

Girne’de 6, Gazimağusa’da ise5 saatlik elektrik kesintisi yapıldı. Kıb-Tek, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kesintilerin yapıldığını duyurdu. Her iki ilçede geniş bir alanı kapsayan kesintiler vatandaşı isyan ettirdi. Vatandaş, yazın sıcağında, kışın soğuğunda elektriksiz kalmaktan dert yandı. Diyalog’u arayan vatandaşlar, 2023 yılına sayılı günler kaldığını, dünyanın çağ atlarken, KKTC’nin halen elektirik kesintileriyle uğraştığını ifade etti.

Bugün yine kesinti yapılacak

Vatandaşlar, elektrikte yaşanan sorunların çözülmesini beklerken, bugün yine kesinti olacağı duyuruldu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Alsancak girişi ve Lemar Market bölgesine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Meclis Kıb-Tek’i konuştu

Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği açıklamasına göre, kesintinin saat 10.00 ile 15.00 arasında olacağını açıklarken, Meclis dün yine Kıb-Tek’i konuştu. Kıb-Tek'in AKSA'ya borcunun devlet borcu olarak devralınmasını içeren yasa tasarısının ivediliği oy çokluğuyla kabul edilirken, CTP Başkanı Tufan Erhürman, yasa tasarısının itiraf niteliğinde olduğunu kaydetti. Ülkenin ekonomik dar boğazdan geçtiğini, halka bunun zam olarak yansıtılmaması gerektiğini dile getiren Erhürman, bu borcun Maliye’nin üzerine alınması ve kurumun daha fazla zarara uğratılmaması gerektiğini defalarca söylediklerini belirtti. Erhürman, "Bu borcu Kıb-Tek'in üzerinde bırakmayın halka yansıtmayın, Maliye'nin üzerine alın, Kıb-Tek görev zararı yazmasın, bunun yükü maliyenin üzerinde olsun. 2018'de biz bunu yaptık" dedi. Bu uygulamaların hiçbirinin yapılmadığını ve kuruma borç yazılmaya devam edildiğini söyleyen Erhürman, kurumun borçlarını ödeyemez hale geleceği konusunda defalarca uyarıda bulunduklarını kaydetti. Hangi mevzuata göre borçların Maliye’nin üzerine alındığını soran Erhürman, hangi kalemden ne ödemesi yapıldığının açıklanmasını istedi. Borcu ve borç üzerindeki faizi hükümetin yarattığını söyleyen Erhürman, ihalesiz ve çok daha pahalıya akaryakıt alımı yaparak faizi de artırdıklarını belirtti. Erhürman, Kıb-Tek'in hükümet tarafından zarara sokulduğunu savunarak neden Kıb-Tek'in borçları içinde AKSA'nın öncelikli olduğunu sordu.

Erhürman: KKTC bakkal dükkanına çevrildi

TC ile Protokole bu konuda bir şey yazılmadığını, gerekli önlemin baştan alınmadığını kaydeden Tufan Erhürman, başta alınması gereken önlemleri büyük bir böbürlenmeyle reddedildiğini, bu yapılanlarla KKTC’nin bakkal dükkanına çevrildiğini kaydetti. Erhürman, yapılanların "kurtarma operasyonu" olarak anlatılmasını eleştirdi.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2022, 11:11