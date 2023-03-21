Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, YSK'ya başvuru süresi sona erdi. YSK'ya başvuru yapan 7 isimden biri olan İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığına itiraz edeceklerini söyledi. İnce,"Altılı masa bu itirazı yapamıyor. Anayasaya aykırı ama biz kabul ediyoruz diyorlar. Biz ilkeli insanlarız, günü geldiğinde itirazımızı YSK'ya yapacağız” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru süresi sona erdi.

Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce de adaylık başvurusunu yapmak için YSK'ya gitti. Başvurusunun ardından gazetecilere açıklama yapan İnce, "Oy oranımız 19-20'lerde." dedi.

Kampanya sürecinde bazı adayların oyunu artıracağını, bazılarının da düşüreceğini belirten İnce, "Biz bu kampanyayı 30'un üzerinde bir oyla tamamlayacağız. Seçim ikinci tura kalacak, ikinci turda da yüzde 60'ın üzerinde bir oyla cumhurbaşkanı seçileceğim. Bunu da herkes görecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili tartışmalara da değinen İnce, "Altılı masa bu itirazı yapamıyor. Anayasaya aykırı ama biz kabul ediyoruz diyorlar. Biz ilkeli insanlarız, günü geldiğinde itirazımızı YSK'ya yapacağız." diye konuştu.

Oğan: Seçimler ikinci tura kalacak

Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan YSK'ya başvurusunu yaptı. Başvuru sonrasında açıklama yapan Oğan, "Türkiye'nin, HDP ile HÜDA-PAR arasında sıkıştırılmasına razı gelmeyeceklerini söyledi. Gerekli imza sayısına hızla ulaşarak yarışta yer almak istediklerini söyleyen Oğan, "Seçimlerin ikinci tura kalacağını ve ikinci turda bu seçimleri alacağımızı düşünüyoruz. İkinci tur için Türk milliyetçilerinin, Atatürkçülerin iddialı bir adayı olarak sahada olacağız." diye konuştu.

Erbakan: Öyle uygun gördük

Yeniden Refah Partisi de seçimlerde Cumhur İttifakı'na dahil olmama kararı aldı. Partinin genel başkanı Fatih Erbakan, YSK'ya giderek adaylık başvurusunu yaptı.

YSK çıkışında gazetecilere konuşan Erbakan, seçimlerin ikinci tura kalması halinde ittifak hakkında parti içinde görüşme yapılacağını söyledi.

Cumhur İttifakı ile anlaşma sağlanamamasının nedeninin sorulması üzerine, Erbakan, "Onları sonra zamanı geldiğinde teferruatlı olarak açıklarız, şimdilik bu kadarla yetinelim. Sonuç olarak biz böyle bir karar aldık, böyle olmasını parti kurullarımız uygun gördüler. Biz de öyle uygun gördük." ifadesini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de adaylık başvurusunu yaptı. Başvurusunun ardından açıklama yapan Perinçek "Cumhurbaşkanlığı için 100 bin imza toplamak üzere adaylığımı koymuş bulunuyorum. YSK Başkanı’na gerekli evrakı teslim ettim." dedi.



3 adaylık başvurusu daha var

Bu 4 ismin yanı sıra Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal ve Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun ile "bağımsız aday" olarak Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Halil Murat Ünver kurula adaylık başvurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.