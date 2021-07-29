‘Aksi halde yaptırım’

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye’nin Maraş’taki BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olan eylemlerinin geri alınması gerektiğini; aksi takdirde Türkiye’ye yaptırımlar uygulanacağını söyledi.

Alithia gazetesi, “Maraş’taki Eylemlerin Geri Alınması ya da Yaptırım” başlığıyla aktardığı haberinde, 27 AB üyesi ülke adına dün yazılı açıklama yapan Borrell’in, AB’nin Maraş’taki durumdan Türk hükümetini sorumlu tuttuğunu ve Maraş’taki yasa dışı eylemlerinden vazgeçmemesi halinde, aleyhinde tedbir alacağı konusunda uyardığını yazdı.

Habere göre Borrell, AB üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarının bir sonraki toplantıda Türkiye’nin Maraş’taki faaliyetlerini ele alacağını ifade ederek, Avrupa Konseyi’nin 25 Mart 2021’de aldığı karara işaret etti.

AB’nin, Türkiye’nin attığı tek taraflı adımları ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 20 Temmuz 2021’de yaptıkları açıklamaları kınadığını kaydeden Borrell, BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı’nın 23 Temmuz 2021’de yaptığı açıklamadan; özellikle de Güvenlik Konseyi’nin, Maraş’taki tek taraflı eylemleri kınayıp, bu eylemlerden duyduğu derin endişeyi dile getirmesinden memnun olduklarını belirtti.

Habere göre Borrell, AB’nin, Maraş’ın herhangi bir bölümüne kendi sakini dışındaki insanların yerleştirilmesi çabalarının kabul edilmez olarak nitelendirdiğini ve bu bölgenin BM idaresine devredilmesi çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Borrell ayrıca, AB’nin Kıbrıs sorununun iki toplumlu ve iki kesimli, siyasi eşitlik temelinde, BM Güvenlik Konseyi kararları ve AB’nin kurucu ilkelerine uygun federasyon zeminindeki çözümüne bağlı olduğunu vurgulayarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çabalarını desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Almanya uyardı

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise “Eylemlerini Geri Almasını Talep Ediyor… 4 Günlük Perde Gerisi Faaliyetlerde AB’den Maraş İçin Güçlü Bir Açıklama Yapılmasında Uzlaşıldı” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Borell’in açıklamasında, 27 AB üyesi ülkenin Maraş’taki “Türk tahrikleri” ile ilgili olan son paragrafının, oy birliğiyle onaylanmasının oldukça zor olduğunu yazdı.

Gazete, Almanya’nın bir kez daha Türkiye Hükümeti’ni rahatsız edecek söylemlerden kaçınılmasında başı çektiğini ve Berlin’in tavır değiştirmesi için AB dışından da müdahale gerektiğini kaydetti.

Borrell’in açıklamasındaki altıncı paragrafın, dört günlük yoğun müzakerelerin ürünü olduğunu yazan gazete, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de birçok yönde Türkiye aleyhinde güçlü bir söylem çıkması için girişimler yaptığını belirtti.

Haberde, Rum Yönetimi’nin bu yoğun hareketliliğin sonucunda, Borrell’in 27 AB üyesi ülke adına yaptığı açıklamada somut talepler ve Türkiye’ye, Maraş’taki eylemlerinden vazgeçmemesi halinde yaptırım uygulanacağı uyarısında bulunulmasını “başardığı” ifade edildi.