Örnek olsun

Suna ERDEN

Lefkoşa Devlet Hastanesi Baş doktoru iken yaş haddinden dolayı emekli çıkan Dr. Bülent Dizdarlı, iki aydan beri tamamen gönüllü olarak Girne’deki özel bir binada, Sağlık Bakanlığı’nın kontrolü altında halka hizmet veriyor. Özyalçın ailesi tarafından ücretsiz olarak hizmete sunulan binada her gün 400’ün üzerinde insana aşı ve binin üzerinde insana da PCR testi yapılıyor.

Diyalog’a açıklamalarda bulunan Dizdarlı, bu görevi büyük bir mutluluk içinde yerine getirdiğini belirtirken, Covid-19’a karşı mücadelede dayanışmanın artmasını ve sıkıntıların aşılmasını diledi. Dizdarlı, mevsimlik işçi statüsündeki hemşirelere de sahip çıkılmasını istedi.

18 kişi ile PCR ve aşı hizmeti veriyoruz

Dizdarlı, dün tv2020’de Gündem Özel programına canlı bağlantıyla katılarak, açıklamalarda bulundu. Dizdarlı, 2 aydır Girne’de özel bir binada aşı ve PCR hizmeti verdiklerini söyledi. Zevk alarak işlerini yaptıklarını ifade eden Dizdarlı, Özyalçın ailesi tarafından ücretsiz olarak hizmete sunulan binada toplam 18 kişi ile PCR ve aşı hizmeti verdiklerini açıkladı.

Dr. Bülent Dizdarlı şöyle devam etti:

Binada doktor olarak sadece ben varım. Girne Hastanesi’nden 2, Çatalköy Belediyesi’nden 2, bir mevsimlik işçi statüsünde toplam 5 kişi var. Bu 5 hemşire aşı yapıyor. Aşı bölümünde kayıt yapan kişi sayısı ise 3’tür.

PCR grubunda da 9 hemşire var. Tümü mevsimlik işçi statüsündeki hemşirelerdir. Toplam 18 kişilik bir grupla aşı ve PCR hizmeti veriyoruz.

Aşı grubu sadece hafta içleri, PCR grubu ise hafta sonu dahil 7 gün hizmet veriyor.

Günde binin üstünde PCR yapılıyor. Aşıda ise günlük rakam 400 civarlarında. İlk başladığımda aşılama oranı günlük 200 civarındaydı. Son 3 gündür 400’ün üzerine çıktı.

Geçtiğimiz pazartesi 404, Salı günü 463 aşı yaptıklarını kaydeden Dizdarlı, dün de 454 kişinin aşılandığını söyledi.

Tatlı bir yorgunluk

Dizdarlı, aşılama kapasitesini daha da artırmak istediklerini ancak personelin yoğun olduğunu ifade etti.

Dizdarlı, şöyle devam etti:

Personel yoruluyor ama bu tatlı bir yorgunluk. Sabah saat 08.30 sıralarında uygulamalar başlıyor.

Saat 09.30’dan sonra bekleme süresi 3 dakikanın altına iniyor. Ancak ilk anlarda bekleme süresi 20 veya 30 dakika arasında değişiyor.

Dr. Dizdarlı, aşılanmak ve PCR testi için gelen insanların saygılı ve son derece duyarlı olduklarını belirterek, herkese teşekkür etti.

Seferberlik ilan edilmeli

Emekli Başhekim Dizdarlı, salgınla mücadelede birlik olunması gerektiğini ifade etti. Dizdarlı, “Hepimiz eski günleri özledik. Ama bu durumdan kurtulmak için çalışmalıyız. Kimi maddi kimi manevi üzerine düşeni yapmalıdır” dedi. Dizdarlı, şunları ifade etti:

Hekim ve hemşireler salgının askerleridir. Bana göre seferberlik ilan edilmesi lazım. Sağlık Bakanlığının ciddi anlamda organizasyon yapması lazımdır. Emekli sağlık çalışanlarını çağırmakla olmuyor, ciddi bir planlama yapılması lazımdır. Hemşirelik okulları, tıp fakülteleri var. Oradaki öğrenciler stajlarını aşı ve test merkezlerinde yapabilir. İnsan kaynakları iyi kullanılmalı, bunun için de ciddi organizasyona ihtiyaç vardır. Elimizdeki imkanları seferber edemezsek çok uzun sürede zafere ulaşabiliriz. Bu yüzden dayanışma içerisinde en kısa sürede salgını yenmeliyiz.

Dr. Dizdarlı, herkese aşı olması için çağrı yaparken, “Aşı tek başına bizi kurtarmaz…Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamız gerekiyor” diyerek, sözlerini bitirdi.